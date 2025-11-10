Afrique: Schneider Electric lance un disjoncteur « connecté »

Dans un contexte où la moindre coupure d’électricité peut coûter des centaines de milliers de dollars par heure, Schneider Electric a annoncé une innovation majeure pour les infrastructures critiques en Afrique francophone.

Le spécialiste mondial de la gestion de l’énergie et des automatismes, a dévoilé son nouveau disjoncteur basse tension, MasterPacT MTZ Active, conçu pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de sécurité, efficacité énergétique et durabilité, tout en garantissant une continuité de service sans compromis.

« Le lancement de MasterPacT MTZ Active en Afrique francophone marque une étape clé dans notre ambition de rendre l’énergie plus fiable, plus intelligente et plus durable. » explique à cet effet Dirateou Madina Gaye Dieng, Présidente du Cluster Afrique Francophone & Îles chez Schneider Electric.

Alors que les infrastructures critiques doivent conjuguer fiabilité et performance, MasterPacT MTZ Active s’impose comme une solution stratégique. Il répond aux besoins des environnements les plus exigeants, où chaque interruption peut avoir des conséquences opérationnelles et financières majeures. Selon Gartner, une panne dans un data center peut engendrer des pertes dépassant 5 600 USD par minute, soit plus de 300 000 USD par heure.

Une « intelligence embarquée » pour l’optimisation

Au cœur de cette nouvelle solution se trouve une unité de commande électronique intégrée qui transforme la distribution électrique en temps réel. Cette technologie permet une détection instantanée des anomalies, l’enregistrement d’événements critiques et une visualisation précise de la consommation d’énergie.

Pour Anas Benhaddou, Vice-Président Power Products pour l’Afrique Francophone & Îles, « MasterPacT MTZ Active incarne notre vision d’une distribution électrique connectée, agile et résiliente. Grâce à ses capacités de diagnostic avancées, il permet aux acteurs du marché de relever les défis de performance, de sécurité et de transition énergétique. »

Le disjoncteur intègre également des fonctionnalités de sécurité renforcées, comme la technologie ERMS (Energy Reduction Maintenance Setting), qui protège les équipes techniques des risques d’arc électrique lors des interventions. Son interface intuitive a été pensée pour une prise en main rapide, simplifiant le paramétrage des seuils de protection et des alarmes.

L’économie circulaire au centre de la stratégie

En plus de ses capacités technologiques, le MasterPacT MTZ Active se distingue par sa conception axée sur la durabilité. Schneider Electric a annoncé que le disjoncteur peut être reconditionné avec sa garantie d’origine, prolongeant ainsi sa durée de vie et réduisant l’impact environnemental.

L’entreprise a également mis en avant la compatibilité de la nouvelle gamme avec les anciens modèles MasterPacT NT/NW déjà en service. Les clients peuvent simplement moderniser leurs installations existantes en remplaçant l’unité de déclenchement, sans nécessiter un remplacement complet, une approche qui s’inscrit pleinement dans une logique d’économie circulaire.

En tant que partenaire technologique de la transition énergétique en Afrique, Schneider Electric affirme ainsi sa position en proposant une solution qui allie innovation, fiabilité opérationnelle et engagement environnemental.