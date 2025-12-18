Economie

Devises vs Dirham : les cours du jeudi 18 décembre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 18 décembre 2025.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2678 – 11,9328

1 DOLLAR U.S.A. 8,743 – 10,1608

1 DOLLAR CANADIEN 6,3488 – 7,3784

1 LIVRE STERLING 11,69 – 13,586

1 LIVRE GIBRALTAR 11,69 – 13,586

1 FRANC SUISSE 10,996 – 12,78

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3308 – 2,7088

1 DINAR KOWEITIEN 28,488 – 33,108

1 DIRHAM E.A.U. 2,3805 – 2,7665

1 RIYAL QATARI 2,3981 – 2,7869

1 DINAR BAHREINI 23,191 – 26,951

100 YENS JAPONAIS 5,6077 – 6,5171

1 RIYAL OMANI 22,709 – 26,391.



