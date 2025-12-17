Economie
Devises vs Dirham : les cours du mercredi 17 décembre 2025
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 17 décembre 2025.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2563 – 11,9195
1 DOLLAR U.S.A. 8,7593 – 10,1797
1 DOLLAR CANADIEN 6,3556 – 7,3862
1 LIVRE STERLING 11,677 – 13,571
1 LIVRE GIBRALTAR 11,677 – 13,571
1 FRANC SUISSE 10,969 – 12,747
1 RIYAL SAOUDIEN 2,335 – 2,7136
1 DINAR KOWEITIEN 28,55 – 33,18
1 DIRHAM E.A.U. 2,3848 – 2,7716
1 RIYAL QATARI 2,4025 – 2,7921
1 DINAR BAHREINI 23,234 – 27,002
100 YENS JAPONAIS 5,6333 – 6,5469
1 RIYAL OMANI 22,751 – 26,441.