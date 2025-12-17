Economie

Devises vs Dirham : les cours du mercredi 17 décembre 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)17 décembre 2025 - 09:20
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 17 décembre 2025.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2563 – 11,9195

1 DOLLAR U.S.A. 8,7593 – 10,1797

1 DOLLAR CANADIEN 6,3556 – 7,3862

1 LIVRE STERLING 11,677 – 13,571

1 LIVRE GIBRALTAR 11,677 – 13,571

1 FRANC SUISSE 10,969 – 12,747

1 RIYAL SAOUDIEN 2,335 – 2,7136

1 DINAR KOWEITIEN 28,55 – 33,18

1 DIRHAM E.A.U. 2,3848 – 2,7716

1 RIYAL QATARI 2,4025 – 2,7921

1 DINAR BAHREINI 23,234 – 27,002

100 YENS JAPONAIS 5,6333 – 6,5469

1 RIYAL OMANI 22,751 – 26,441.



