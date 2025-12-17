Crédit du Maroc signe un partenariat stratégique avec la BERD

Crédit du Maroc annonce la signature d’un partenariat stratégique avec la Banque Européenne pour la

Reconstruction et le Développement (BERD), dans le cadre du programme GEFF Plus, pour soutenir les

entreprises marocaines dans leurs projets de transition énergétique.

Ce nouveau partenariat, qui s’inscrit dans les priorités stratégiques de Crédit du Maroc, porte sur une

ligne de financement de 50 millions d’euros et permettra à la banque de financer une large gamme de

projets verts, portant sur l’efficacité énergétique, l’énergie renouvelable, les économies d’eau et la

construction durable.

Un programme d’investissement vert pour répondre aux enjeux climatiques

Le programme GEFF, qui combine deux lignes de financement complémentaires, constitue une avancée importante dans l’offre de Crédit du Maroc pour ses clients.

Grâce à ce programme, les clients pourront bénéficier de subventions allant jusqu’à 15% du montant

de leurs investissements verts, en plus d’une assistance technique pour les aider à concrétiser leurs

projets. Les entreprises ayant des projets plus importants, notamment dans les secteurs des énergies

renouvelables, pourront également profiter de cette nouvelle ligne de financement, avec des prêts

pouvant atteindre 15 millions d’euros par sous-projet.

« Nous sommes heureux d’élargir notre collaboration avec la BERD au service de la clientèle Entreprise.

Ce programme s’inscrit dans la continuité de nos précédentes offres GEFF, destinées à accompagner la transition énergétique de nos clients. Fortement apprécié des clients, il s’inscrit dans notre stratégie de développement responsable, en ligne avec nos engagements environnementaux et ceux de notre pays. Il constitue une opportunité pour nos clients et un levier de conquête pour notre banque », a déclaré Ali Chorfi, membre du directoire, en charge du Corporate et Investment Banking, Crédit du Maroc.

Un soutien technique et financier pour les entreprises marocaines

Au-delà du financement, le programme GEFF Plus offre également un soutien technique précieux. Les

clients de Crédit du Maroc pourront bénéficier de conseils sur la structuration de leurs projets, la mise

en œuvre de solutions écologiques et l’accès à des experts en transition énergétique.

Ce soutien est essentiel pour permettre aux entreprises d’accélérer leur transformation tout en

maximisant l’impact environnemental de leurs investissements.

En complément, Crédit du Maroc continue d’intégrer les mécanismes de financement vert dans sa

gamme de produits, avec des lignes de refinancement déjà utilisées par les clients depuis 2020, telles

que Green Value Chain et GEFF 2. Le succès de ces initiatives a permis de financer des projets

d’envergure dans les secteurs de l’énergie renouvelable, des bâtiments verts, et des économies d’eau.

« Nous sommes heureux de collaborer avec Crédit du Maroc pour accélérer la transition verte du pays », a déclaré Greg Guyett, premier Vice-Président de la BERD, avant de poursuivre « Ce programme de

financement permettra de débloquer les investissements du secteur privé dans la résilience climatique

et les technologies à faible émission de carbone, soutenant ainsi les ambitieux objectifs du pays en

matière de développement durable. En travaillant de concert avec nos partenaires, nous confortons les fondements d’un avenir plus vert et plus inclusif pour le Maroc ».

Un partenariat pour renforcer notre rôle clé dans la transition énergétique du Maroc

Ce partenariat s’inscrit dans l’objectif global de Crédit du Maroc de faciliter l’accès au financement pour les entreprises, en particulier les TPME, pour les aider à se conformer aux exigences climatiques

nationales, notamment celles imposées par la circulaire « Climate Change » de Bank Al-Maghrib.

Le programme GEFF Plus représente de ce fait un levier essentiel pour financer les projets verts,

soutenant ainsi l’ambition du Maroc d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.