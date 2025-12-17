La Bourse de Casablanca finit sur une note positive

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini sur une note positive mercredi, son indice principal, le MASI, se bonifiant de 0,95% à 18.760,08 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a avancé de 0,9% à 1.516,91 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a pris 0,71% à 1.269,11 pts.

En revanche, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a reculé de 0,28% à 1.832,53 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur des gains respectifs de 1,04% à 17.644,83 pts et 0,99% à 16.105,59 pts.