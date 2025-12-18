Bourse de Casablanca: le résumé de la journée du 18 décembre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les principaux points de la séance boursière du jeudi 18 décembre :

– Le MASI a progressé de 0,3% à 18.815,95 points (pts).

– Le secteur « Électricité » (+1,78%) a réalisé la meilleure performance.

– Le secteur « Sociétés de placement immobilier » (-3,34%) a accusé le plus fort repli.

– Les échanges ont atteint 448,30 millions de dirhams (MDH).

– La capitalisation boursière s’est établie à plus de 1.030,26 milliards de dirhams (MMDH).

– SGTM (+10% à 558,9 DH), Maroc Leasing (+5,99% à 376,25 DH), Sanlam Maroc (+4,66% à 2.000 DH), Lesieur Cristal (+3,80% à 299 DH) et Disway (+2,61% à 903 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

– Promopharm (-5,97% à 1.448 DH), Rebab Company (-5,97% à 106,25 DH), Aradei Capital (-4% à 432 DH), Maghreb Oxygène (-3,48% à 385,1 DH) et Société des Boissons du Maroc (-3,30% à 2.200 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

