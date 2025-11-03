Mehdi Yaroub succède à Youssef Cheikhi à la tête du GAM

À l’issue de son Assemblée Générale Ordinaire Élective tenue le lundi 06 octobre 2025 à Casablanca, le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM) a procédé à l’élection de son nouveau Bureau Exécutif.

Mehdi Yaroub, Directeur Marketing de la marque Renault, a été élu à l’unanimité Président du GAM, succédant ainsi à Youssef Cheikhi, qui a assuré la présidence du Groupement durant les trois dernières années.

Un Bureau Exécutif représentatif de la diversité du marché

L’Assemblée Générale a également élu huit membres au sein du nouveau Bureau Exécutif, représentant la pluralité des secteurs et entreprises du paysage économique marocain :

• Samya EL KYAS, Directrice Marketing et Communication – ATLANTA SANAD – VICE PRÉSIDENTE

• Soufiane AL KHATIRI, Strategy & Growth Director – CENTRALE DANONE – VICE PRÉSIDENT

• Kenza OUALI, Directrice Marketing – LES DOMAINES AGRICOLES – SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

• Younes OKBA, Directeur Médias et Partenariats – INWI – TRÉSORIER GÉNÉRAL

• Abdellatif LHOUAOUI, Directeur de Communication et de Coopération – ANP – TRÉSORIER ADJOINT

• Fadoua DAMIRI, Directrice Marketing Adjoint en charge de la Communication & Médias – MARJANE HOLDING – ASSESSEUR

• Fatima Zahra EL JAI, Directrice Marketing – ARADEI CAPITAL – ASSESSEUR

• Youssef EL FECHTALI, Directeur Communication et Relations Publiques – AFRICORP – ASSESSEUR

L'Assemblée Générale a également nommé Mounir JAZOULI et Youssef CHEIKHI, anciens présidents du GAM, en tant que membres d'honneur du Groupement, en reconnaissance de leur contribution à la promotion du marketing et de la communication au Maroc.

Un hommage au mandat précédent

Lors de cette Assemblée, les membres ont salué le bilan particulièrement riche et honorable du bureau sortant, marqué par des initiatives structurantes visant à fédérer, réguler et professionnaliser l’écosystème du marketing, de la communication, du digital et des médias.

Innovation et ouverture

Dans son allocution, Mehdi Yaroub a exprimé sa volonté de poursuivre la dynamique engagée : « Le GAM a su, au fil des années, rassembler et fédérer les annonceurs autour d’une vision commune et d’une ambition partagée pour une communication toujours plus responsable, innovante et performante.

Forts de cet héritage, nous avons à cœur de poursuivre la dynamique impulsée par le précédent bureau, en renforçant la synergie entre les acteurs, en accompagnant la transformation de notre écosystème, et en affirmant le rôle du Maroc comme hub régional d’excellence en marketing et communication.

Ce nouveau mandat sera placé sous le signe de l’innovation et de l’ouverture, avec la volonté d’amplifier encore l’impact du GAM auprès de ses membres et de l’ensemble de l’écosystème ».

