L’AMH, l’UACC et le GAM unissent leurs efforts pour l’inclusion des personnes handicapées

L’Amicale Marocaine des Handicapés (AMH), en partenariat avec l’Union des Agences Conseil en Communication (UACC) et le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM), a lancé une campagne d’envergure pour promouvoir l’inclusion des personnes en situation de handicap au Maroc.

Ce projet s’appuie sur la Charte de l’Inclusion, un engagement visant à sensibiliser la population, mobiliser les ressources, et encourager chacun (entreprises, institutions et particuliers) à soutenir activement cette cause. La campagne prévoit de lever des fonds pour des initiatives concrètes, telles que l’extension du Centre Hospitalier Noor, spécialisé en rééducation physique et fonctionnelle.

Pour donner une visibilité nationale à cette action, l’UACC et le GAM mettront en place des campagnes de communication dédiées. Les agences membres de l’UACC travailleront sur des messages percutants, tandis que les entreprises affiliées au GAM offriront des espaces publicitaires gratuits, mobilisant leurs réseaux pour sensibiliser le grand public à l’importance de l’inclusion.

Par ailleurs, les entreprises seront invitées à soutenir financièrement cette initiative ou à organiser des collectes de fonds en interne, impliquant collaborateurs et clients pour maximiser l’impact de cette campagne.

La mobilisation culminera avec une émission spéciale diffusée sur la chaîne 2M en décembre 2024, destinée à atteindre une audience large et à renforcer le message inclusif de la campagne. Ce partenariat ambitieux, initialement prévu pour une année avec reconduction tacite, vise à instaurer un mouvement pérenne et à faire de l’inclusion un pilier central de la société marocaine.