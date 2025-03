Le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM) a organisé avec succès la 9ème édition du Grand Ftour des Annonceurs, événement annuel de référence qui s’est tenu le jeudi 20 mars 2025 à Casablanca.

Cette rencontre, désormais inscrite comme tradition incontournable du secteur, a rassemblé les décideurs et acteurs clés de l’écosystème marketing, communication, digital et médias, offrant une plateforme privilégiée de networking et de partage d’expertise.

À cette occasion, Youssef Cheikhi, Président du GAM, a présenté un bilan exhaustif des activités de l’année 2024 et dévoilé les grandes orientations stratégiques pour 2025.

Un bilan 2024 marqué par l’excellence et l’innovation

L’année 2024 a été particulièrement fructueuse pour le GAM, consolidant son positionnement de leader dans la structuration et le développement de l’industrie du marketing et de la communication au Maroc. M. Cheikhi a mis en lumière les moments phares qui ont rythmé cette année, notamment le succès retentissant de l’African Digital Summit 2024, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste, et qui s’est imposé comme l’événement digital incontournable du continent. L’édition 2024 a rassemblé plus de 3 400 participants provenant de 37 pays, dont 28 nations africaines, et a accueilli 80 intervenants de renommée internationale.

Youssef Cheikhi a annoncé que l’ADS adoptera désormais une fréquence biannuelle. Cette décision s’inscrit dans une réflexion stratégique menée avec le bureau et les partenaires dans le cadre de l’élaboration du plan d’action 2025. Après un benchmark approfondi des événements de cette envergure, il est apparu essentiel d’adopter un rythme biennal afin d’optimiser la préparation, renforcer l’impact et offrir aux partenaires un cadre encore plus structuré et avantageux.

Le GAM a également marqué l’année par le lancement des « GAM Talks », nouvelle appellation des soirées-débats, ainsi que par l’organisation régulière des Afterworks du GAM, véritables catalyseurs d’échanges professionnels.

La formation et la recherche, au cœur de la stratégie du GAM

Face aux évolutions constantes du secteur, le GAM a fait de la formation un levier stratégique pour accompagner les annonceurs et renforcer l’expertise de l’écosystème. La GAM Academy, créée en avril 2020 s’est affirmée comme un vecteur essentiel de développement des compétences, proposant deux masterclasses mensuelles parfaitement alignées avec les dernières tendances du secteur. Cette offre de formation d’excellence a été enrichie par des partenariats prestigieux avec Africa Business School, Aleph, Amise et l’Union des Agences Conseil en Communication (UACC), et complétée par le programme Digital Ad Expert ainsi qu’une plateforme e-learning innovante.

Sur le plan de la recherche, le GAM a poursuivi son engagement dans la production d’études de référence, avec un bilan impressionnant de 10 analyses approfondies en trois ans, couvrant des sujets stratégiques tels que les Digital Trends Morocco, la transformation, la durabilité, et la relation agence-annonceur. Ces travaux, menés en collaboration avec des partenaires de premier plan comme la World Federation of Advertisers (WFA), Ciaumed et divers instituts de recherche, seront enrichis en 2025 par trois nouvelles études portant sur le marketing durable, les Digital Trends Morocco, et la place des femmes dans l’industrie du marketing et de la communication.

Une stratégie de contenus diversifiée et impactante

Le GAM a considérablement renforcé sa production de contenus à travers des initiatives innovantes comme le GAM Cast, mettant en lumière des parcours inspirants et des success stories de marques, ainsi que la série « One minute to explain your job », visant à valoriser les talents et démystifier les métiers du marketing et de la communication.

Une expansion structurée et une dynamique de croissance

En 2024, le GAM a étendu son réseau de partenariats nationaux et internationaux, établissant des collaborations stratégiques avec de nombreuses institutions. M. Youssef Cheikhi a aussi souligné l’évolution remarquable du GAM au cours des cinq dernières années : « En 5 ans le nombre des membres du GAM a doublé, nous avons transformé le GAM en une véritable plateforme collaborative d’échange et de partage au service de l’écosystème marketing, communication, digital et médias, contribuant ainsi au développement de l’ensemble de l’industrie. »