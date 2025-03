Le GAM organise un Ftour Débat sous le thème « Femmes de la Com’ : De l’Inspiration à l’Action »

Le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM) a organisé un Ftour Débat le lundi 10 mars 2025 à Casablanca, sous le thème « Femmes de la Com’ : De l’Inspiration à l’Action ».

Rassemblant des professionnelles du secteur de la communication, du marketing et des médias, cet événement a constitué une véritable plateforme d’échange et de mobilisation en faveur du renforcement du rôle des femmes dans l’industrie de la communication au Maroc.

Les échanges ont mis en avant la nécessité d’offrir aux femmes du secteur des opportunités d’évolution alignées sur leurs ambitions, tout en créant un environnement propice à leur épanouissement. Les discussions se sont articulées autour d’enjeux stratégiques essentiels : le leadership féminin, les défis de l’entrepreneuriat, la sororité, la solidarité professionnelle, le mentorat, la représentation des femmes dans la publicité et les médias, ainsi que la mise en lumière des talents féminins. Ces réflexions ont permis d’explorer des solutions concrètes pour renforcer durablement la place des femmes dans cet écosystème, notamment à travers le lancement et la mobilisation d’une communauté. Cette communauté constituera une plateforme de partage avec une double ambition :

Créer un écosystème où entraide, mentorat et solidarité favorisent l’ascension des talents féminins et contribuer à la valorisation de leur rôle dans l’écosystème.

Contribuer à une meilleure représentation des femmes dans la pub et les médias, loin des stéréotypes.

Samya ElKyas, Vice-Présidente du GAM, a déclaré :

« Notre engagement se traduit par deux priorités : d’abord, offrir aux femmes de la communication un espace bienveillant où s’entraider sans réserve, partager les défis et cultiver une solidarité active pour faire grandir chaque talent. Ensuite, valoriser leur rôle au-delà du secteur : elles sont des vectrices de changement dans la publicité, les médias et l’espace public. Leur voix peut contribuer à faire bouger les lignes, inspirer, et bousculer les stéréotypes.»

Youssef CHEIKHI, président du GAM a souligné : « Le GAM réaffirme son engagement à accompagner les femmes dans leur évolution professionnelle en créant des espaces d’échange d’expertise entre professionnelles. Avec cette dynamique en marche, le GAM entend multiplier les initiatives pour accélérer cette transformation et faire de l’inclusion un moteur durable du secteur. »