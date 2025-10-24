La Bourse de Casablanca bascule dans le vert ce vendredi à la clôture

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a basculé dans le vert, vendredi à la clôture, son indice principal, le MASI, progressant de 0,3% à 19.443,32 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a gagné 0,41% à 1.586,89 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a avancé de 0,23% à 1.321,3 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a pris 0,64% à 1.923,72 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont affiché des gains respectifs de 0,4% à 18.427,67 pts et de 0,34% à 16.868,65 pts.

S.L