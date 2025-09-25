Dislog Group honoré par l’ESSEC Business School pour son innovation

Dislog Group, acteur industriel et de distribution leader au Maroc dans l’économie de la vie, récemment étendu en France et en Europe, a remporté un trophée prestigieux à l’ESSEC Business School à Paris. Cette distinction vient saluer la capacité du groupe à se transformer et à innover dans un secteur en constante évolution.

Ce prix récompense l’engagement continu des équipes de Dislog à développer leurs compétences et à innover dans leurs processus. Pour Moncef Belkhayat, président du groupe, « ce prix est le fruit du travail acharné de nos équipes. Nous remercions l’ESSEC Business School, avec qui nous entretenons un partenariat d’excellence, pour cette reconnaissance ».

L’ouvrage co-écrit par Moncef Belkhayat et David Autissier, intitulé “Dislog Group, BUILD & RUN Company – The Moroccan Dream”, retraçant l’histoire du groupe et sa capacité à intégrer rapidement de nouvelles acquisitions, a forcément contribué à cette distinction.

Belkhayat a ajouté : « Nous sommes fiers de cette consécration. Je tiens à remercier notre VP Group & CEO, Ghislaine Benlamlih, pour la qualité de son intervention lors de cette cérémonie, en présence d’une communauté d’affaires et d’entreprises françaises ».

Avec ce prix, Dislog Group confirme son positionnement de référence dans la distribution et son ambition de poursuivre son développement à l’international.