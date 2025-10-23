Élu Service Client de l’Année : l’APEBI promeut une nouvelle culture de la relation client au Maroc (VIDEO)

L’APEBI place l’expérience client au cœur de la transformation numérique et appelle les PME et startups à repenser leur modèle autour de la relation, plutôt que du simple produit. Dans un marché où la compétitivité se joue désormais sur l’écoute, la réactivité et la personnalisation, l’intelligence artificielle apparaît comme un levier décisif pour redéfinir les standards de performance.

L’objectif affiché est clair : faire évoluer les organisations vers plus d’agilité, casser les silos internes et aligner l’ensemble des fonctions sur la voix du client. Il s’agit de passer d’une approche top-down à une dynamique participative, où chaque interaction compte et où la promesse se mesure à l’expérience vécue.

Animée par Yann Dolleans (ESCDA Maroc), la rencontre ambitionne d’ouvrir un nouveau chapitre pour la tech marocaine : celui d’un écosystème orienté client, fondé sur la cohérence, l’efficacité et une utilisation éclairée de l’intelligence artificielle au service d’une relation plus fluide, plus pertinente et plus humaine.