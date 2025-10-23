Economie

Élu Service Client de l’Année : l’APEBI promeut une nouvelle culture de la relation client au Maroc (VIDEO)

Rédaction M23 octobre 2025 - 15:07

L’APEBI place l’expérience client au cœur de la transformation numérique et appelle les PME et startups à repenser leur modèle autour de la relation, plutôt que du simple produit. Dans un marché où la compétitivité se joue désormais sur l’écoute, la réactivité et la personnalisation, l’intelligence artificielle apparaît comme un levier décisif pour redéfinir les standards de performance.

L’objectif affiché est clair : faire évoluer les organisations vers plus d’agilité, casser les silos internes et aligner l’ensemble des fonctions sur la voix du client. Il s’agit de passer d’une approche top-down à une dynamique participative, où chaque interaction compte et où la promesse se mesure à l’expérience vécue.

Animée par Yann Dolleans (ESCDA Maroc), la rencontre ambitionne d’ouvrir un nouveau chapitre pour la tech marocaine : celui d’un écosystème orienté client, fondé sur la cohérence, l’efficacité et une utilisation éclairée de l’intelligence artificielle au service d’une relation plus fluide, plus pertinente et plus humaine.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
CIH BANK célèbre la CAN 2025 avec la carte DIMA MAGHRIB
Lire l'article









Tags
Rédaction M23 octobre 2025 - 15:07


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page