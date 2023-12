Retour sur la 7e édition de l’Election du «Service client de l’année Maroc» (VIDEO)

21 entreprises, issues de divers secteurs d’activité, ont été primées, jeudi soir à Casablanca, lors de la 7e édition de l’Election du « Service client de l’année Maroc », un événement indépendant qui récompense les entreprises disposant de la relation client la plus performante.

L’évolution majeure, observée cette année réside dans l’intégration croissante de l’Intelligence artificielle (IA) dans la relation client. En effet, les entreprises ont parfaitement prie conscience du fait que l’IA dépasse le fait d’être une simple technologie, mais une opportunité de redéfinir la façon dont elles interagissent avec leurs clients.

Au micro de Le Site info, Ghali Kettani, le directeur associé de l’élection de service client de l’année, a assuré, à ce propos, que l’intelligence artificielle commence à s’incorporer dans la démarche des entreprises au quotidien, comme véritable support de la relation client.

Du côté des lauréats, Latifa Abarouch, responsable management qualité de Wafacash, a indiqué que ce titre est un honneur mais aussi une grande responsabilité. « Ça nous engage à continuer notre chemin vers l’amélioration. On a mis en place beaucoup d’actions d’amélioration au fil des années. Notre objectif est de satisfaire nos clients internes et externes, nos collaborateurs et nos partenaires », a affirmé la responsable.

Même son de cloche pour Patrick Saint Criq, le directeur général de Decathlon Maroc. « C’est une belle consécration. On a à cœur de satisfaire nos clients dans l’offre, dans l’expérience et dans la relation qu’ils vont avoir avec nos équipes sur place. C’est le fruit de plusieurs personnes qui nous ont accompagnés dans ce projet », a-t-il précisé.

Pour rappel, voici la liste des lauréats par catégorie:

-Solutions communicantes pour les particuliers : Orange

-Solutions communicantes pour entreprises : Orange Pro

-Distributeur multimarque automobile : M-automotive

– Distribution spécialisée en électroménager et produits technologiques : Electroplanet

– Moyens de paiement et transfert d’argent : Wafacash

– Banque en ligne : Sogé

– Banque Participative : Dar Al Amane

– Assurance de personnes : Wafa Assurance

– Assurance de biens : Wafa Assurance

-Promotion immobilière haut standing : CGI

-Grande distribution : Marjane

-Organisme de crédit : Wafasalaf

-Mobilier et décoration : Kitea

-Distribution d’articles de sports et loisirs : Decathlon

-Restauration rapide : Burger King

-Transitaire : Puerto Transit

-Location longue durée automobile : Locafinance

-Services aux automobilistes : TotalEnergies

-Assistance : Wafa Ima Assistance

-Immobilier économique et moyen standing : Alliance Darna

-Banque conventionnelle pour particuliers : Crédit du Maroc

