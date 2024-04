Club des Lauréats ESCDA : l’IA au coeur de la première réunion (VIDEO)

Les 21 Lauréats du baromètre Elu Service Client de l’Année Maroc de l’année (ESCDA) 2024 se sont réunis, jeudi 18 avril, pour la toute première édition du Club des Lauréats, organisé en partenariat avec Intelcia. Le riche débat a porté sur l’avènement des nouvelles technologies, notamment le recours à l’intelligence artificielle, qui est partie prenante de la relation client.

L’intelligence artificielle (IA) joue en effet un rôle de plus en plus crucial dans la relation client, révolutionnant la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients. Les Lauréats, parmi lesquels on retrouve notamment Electroplanet, Marjane, Alliance Darna ou encore M-automotiv ont pu partager leurs expériences et échanger les bonnes pratiques en la matière.