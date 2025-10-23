Maroc : voici le nombre de fonctionnaires en 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

La fonction publique compte un effectif budgétaire de personnel civil de 576.062 fonctionnaires en 2025, avec une concentration marquée de 90,1% au niveau de 7 départements ministériels, ressort-il du rapport sur les ressources humaines accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de 2026.

Le département de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, et celui de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation s’accaparent, à eux seuls, plus de 38,3% de l’effectif budgétaire du personnel civil de l’Etat, suivi de l’Intérieur (29,7%), de la Santé et de la Protection sociale (12,4%), de l’Economie et des Finances (4,1%), de l’Administration pénitentiaire (2,8%) et de la Justice (2,7%), précise ce rapport.

Le renforcement du capital humain notamment au niveau du département de l’Éducation nationale s’inscrit dans le cadre de la politique d’amélioration de l’offre scolaire et la mise en place d’une école publique moderne, basée sur l’équité et l’égalité des chances et la bonne gouvernance, rappelle la même source, faisant savoir que le gouvernement a lancé un vaste programme de recrutement au niveau des Académies régionales de l’éducation et de la formation (AREF) pour atteindre un bilan total de recrutement de 175.000 enseignants depuis l’année scolaire 2016/2017.

Par groupes d’échelles, la structure de l’effectif du personnel civil de l’Etat fait ressortir une nette amélioration du niveau d’encadrement au sein de l’administration publique avec un taux de 66,9% en 2025. Cette évolution est particulièrement attribuable aux avancements de grade et au recrutement massif de cadres au cours de ces dernières années.

Les effectifs du personnel d’exécution (échelle 6 et assimilés) et du personnel de maitrise (échelles 7 à 9) représentent, quant à eux, respectivement 11,9% et 21,2% du total de l’effectif du personnel civil de l’Etat au titre de l’année en cours.

Le rapport précise aussi que le personnel interministériel, avec une représentation de près 26,7% de l’effectif total du personnel civil de l’Etat, regroupe principalement les administrateurs (29.609 personnes), les ingénieurs (10.603), les médecins (15.372), les infirmiers et les techniciens de santé (7.705), les techniciens et les rédacteurs (2.804), les adjoints administratifs et les adjoints techniques (21.536).