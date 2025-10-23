Bamotors Maroc ouvre un nouveau centre Piassaty Service à Casablanca

Bamotors Maroc annonce l’ouverture officielle de son nouveau centre Piassaty Service au cœur de Casablanca, marquant une nouvelle étape dans le développement de son réseau de services automobiles.

Après Piassaty Service Beauséjour et Piassaty Service Zenata, l’enseigne poursuit son expansion dans la métropole afin de se rapprocher toujours plus des automobilistes et de leurs besoins. Cette ouverture illustre la volonté affirmée de la marque : offrir des solutions d’entretien automobile de haut niveau, accessibles, rapides et adaptées à tous types de véhicules.

Un centre moderne, équipé et polyvalent

S’étendant sur plus de 700 m², le nouveau centre dispose d’un espace vaste, moderne et entièrement équipé. Avec plus de cinq postes de travail performants, il intègre des équipements de haute qualité et des technologies de pointe, dont des appareils de diagnostic de dernière génération.

Piassaty Service Casablanca propose une gamme complète de prestations : vidange, diagnostic, climatisation, freinage, batteries, pneus, lavage, purification d’air, et bien plus encore.

Afin d’accompagner l’évolution du parc automobile marocain, une zone dédiée aux véhicules électriques et hybrides (EV Zone) a été aménagée, incluant une borne de recharge mise à la disposition des clients.

Un Market intégré vient compléter l’offre du centre, proposant un large choix de pièces de rechange, produits d’entretien et accessoires automobiles, pour répondre efficacement aux besoins des particuliers comme des professionnels.

Confort et expérience client

Pensé pour le confort des automobilistes, le centre dispose d’un Lounge convivial, équipé d’une table interactive permettant aux clients de se divertir et de patienter agréablement pendant l’entretien de leur véhicule.

Expertise et formation continue

Piassaty s’appuie sur une équipe de techniciens hautement qualifiés, formés en continu aux dernières avancées du secteur, afin d’assurer une prise en charge experte de toutes les motorisations : thermiques, hybrides et électriques.

Un centre multimarque de confiance

Reconnu pour sa fiabilité et son professionnalisme, le centre assure l’entretien de véhicules de toutes marques. En tant que partenaire de confiance des grandes compagnies d’assurance et des principaux loueurs nationaux, Piassaty s’engage à offrir des prestations rapides, fiables et conformes aux plus hauts standards du marché.

Une vision tournée vers l’avenir

Avec désormais trois centres implantés à Casablanca, Piassaty confirme sa dynamique de croissance soutenue et sa vision nationale : bâtir un réseau de centres modernes, performants et accessibles, au plus près des automobilistes marocains.

Partout au Maroc, Piassaty reste fidèle à sa promesse : offrir un service fiable, expert et proche de chaque conducteur, quel que soit le véhicule ou la ville.

À propos de Piassaty

Piassaty est une enseigne spécialisée dans l’entretien automobile multimarque, proposant des services complets allant de la vidange au diagnostic, en passant par la vente de produits et d’accessoires auto. Elle incarne les valeurs d’expertise, de qualité et de proximité auprès des particuliers comme des professionnels.

Le nouveau centre est ouvert du lundi au samedi, et son inauguration officielle a eu lieu le lundi 20 octobre 2025.