PLF 2026 : voici combien de postes budgétaires le ministère prévoit de créer

Par LeSiteinfo avec MAP

Le projet de loi de finances (PLF) de l’année 2026, dont les grandes lignes ont été présentées lundi au Parlement par la ministre de l’Économie et des Finances Nadia Fettah, prévoit la création de 36.895 postes budgétaires au profit des différents ministères et institutions.

Ces postes se répartissent essentiellement sur le ministère de l’Intérieur (13.000), le ministère de la Santé et de la Protection sociale (8.000), l’Administration de la défense nationale (5.500), le ministère de l’Économie et des Finances (2.600), la délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (2.020) et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation (1.759), précise-t-on dans le corps du PLF 2026.

La même source rappelle que le Chef du gouvernement est habilité à répartir 500 postes budgétaires entre les différents départements ministériels et institutions, dont 200 sont réservés au profit des personnes en situation de handicap.

En sus des postes précités, il est proposé d’attribuer 600 postes budgétaires destinés à la régularisation de la situation des fonctionnaires relevant du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, titulaires du diplôme de doctorat ou d’un diplôme reconnu équivalent et qui ont réussi avec succès le concours pour l’accès au corps des enseignants chercheurs en éducation et formation et ce, en application de l’accord du 26 décembre 2023 entre le gouvernement et les syndicats de l’éducation les plus représentatifs.

À compter de la même date, les postes budgétaires occupés par les intéressés dans ledit ministère correspondant à leurs situations avant ladite régularisation seront supprimés.

En outre, il est prévu de créer 19.000 postes au profit des Académies régionales de l’éducation et de la formation (AREF) réservés au recrutement des professeurs.