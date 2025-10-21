PLF 2026 : proposition d’intégrer la blockchain dans le processus de dédouanement

Le projet de loi de finances (PLF) pour l’année 2026 propose l’intégration de la blockchain dans le processus de dédouanement, ressort-il de la note de présentation de ce projet.

Cette proposition de mesure vise à améliorer la transparence des transactions commerciales, tout en assurant une meilleure traçabilité des marchandises et la fiabilité des documents commerciaux y afférents, fait savoir cette noté publiée sur le site du ministère de l’Économie et des Finances.

L’objectif principal étant le renforcement de la lutte contre la fraude et la facilitation des procédures, en permettant d’instaurer un échange automatisé entre les fournisseurs étrangers et le système informatique de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) et ce, à travers le passage par une plateforme Blokchain qui permettra la vérification de l’identité du fournisseur étranger et l’authentification des documents commerciaux (facture notamment) couvrant l’opération d’importation, précise la même source.

La mise en œuvre de cette mesure se fera sur la base du volontariat des opérateurs et n’aura aucun caractère obligatoire. Les opérateurs qui y souscriront bénéficieront d’un assouplissement des procédures de dédouanement, étant donné que la garantie de l’authenticité des documents permettra d’accélérer le traitement de leurs déclarations et de réduire les délais de dédouanement.