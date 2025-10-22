TAMWILCOM accueille le Sommet Annuel du Groupe de Montréal, une première en Afrique

TAMWILCOM a eu l’honneur d’accueillir, ce mercredi 22 octobre 2025 à Rabat, le Sommet Annuel du Groupe de Montréal, un réseau international réunissant treize banques publiques de développement issues des Amériques, d’Europe, d’Asie et d’Afrique.

Ce rendez-vous mondial, organisé pour la première fois sur le continent africain, constitue une plateforme unique d’échanges et de réflexion sur le rôle des institutions financières publiques dans le financement et l’accompagnement des micros, petites et moyennes entreprises.

Placée sous le thème de la résilience, cette édition 2025 du Sommet a permis d’explorer les leviers permettant aux banques publiques de développement de renforcer la résilience et la compétitivité des entreprises face aux défis économiques, géopolitiques et technologiques mondiaux.

La séance d’ouverture a été marquée par les interventions de Mme Isabelle BÉBÉAR et de M. Abdulaziz AL-ZAID, co-présidents du Groupe de Montréal, ainsi que de M. Said JABRANI, Directeur Général de TAMWILCOM, institution hôte du sommet.

Dans son allocution, M. JABRANI a souligné : « C’est un grand honneur pour TAMWILCOM et pour le Maroc d’accueillir cette première édition du Sommet de Montréal sur le sol africain. Ce moment illustre notre volonté de placer la coopération et l’échange d’expériences au cœur de notre action. En tant qu’institution publique dédiée au financement de l’entreprise, nous partageons pleinement les ambitions du Groupe de Montréal, à savoir favoriser l’entrepreneuriat, soutenir la croissance des TPME et renforcer la résiliences de nos économies face aux défis mondiaux ».

Le programme du Sommet a alterné entre séances plénières, ateliers interactifs et présentations thématiques, mettant en lumière la diversification des marchées ainsi que le rôle essentiel des banques publiques de développement dans la création et la croissance des entreprises.

L’expérience marocaine a par ailleurs été mise en avant à travers un panel intitulé « Let’s talk Morocco », permettant aux participants de découvrir le dynamisme économique et entrepreneurial du Royaume. Ce panel a notamment réuni l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), TAMWILCOM et LAMACOM, autour de témoignages et d’expériences concrètes.

Enfin, notons que l’évènement a rassemblé les dirigeants et responsables des institutions membres du réseau du Groupe de Montréal, en présence de représentants du Ministère de l’Economie et des Finances, de Bank Al Maghrib ainsi que des principaux bailleurs de Fonds et institutions financières internationales.

S.L.