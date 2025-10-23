Economie
Devises vs Dirham : les cours de ce jeudi 23 octobre 2025
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 23 octobre 2025.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2194 – 11,8766
1 DOLLAR U.S.A. 8,8121 – 10,2411
1 DOLLAR CANADIEN 6,2989 – 7,3203
1 LIVRE STERLING 11,762 – 13,67
1 LIVRE GIBRALTAR 11,762 – 13,67
1 FRANC SUISSE 11,045 – 12,837
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3497 – 2,7307
1 DINAR KOWEITIEN 28,742 – 33,402
1 DIRHAM E.A.U. 2,3992 – 2,7882
1 RIYAL QATARI 2,4175 – 2,8095
1 DINAR BAHREINI 23,374 – 27,164
100 YENS JAPONAIS 5,78 – 6,7172
1 RIYAL OMANI 22,888 – 26,6