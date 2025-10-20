Conseil de gouvernement : adoption du PLF 2026 et des textes l’accompagnant

Par LeSiteinfo avec MAP

À l’issue du Conseil des ministres présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dimanche, le Conseil de gouvernement a tenu une réunion, sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, consacrée à l’examen et à l’adoption du projet de loi de finances (PLF) pour l’année budgétaire 2026 et les textes l’accompagnant.

Selon un communiqué du ministère délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, le Conseil de gouvernement a entamé ses travaux par l’examen et l’adoption du PLF n° 50.25 pour l’année budgétaire 2026, présenté par la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah.

Par la suite, le Conseil de gouvernement a examiné et adopté plusieurs décrets accompagnant ce PLF. Il s’agit du projet de décret n° 2.25.851 portant délégation de pouvoir à la ministre de l’Économie et des Finances, en matière d’emprunts intérieurs et de recours à tout autre instrument financier.

Le Conseil a également examiné et adopté le projet de décret n° 2.25.852 portant délégation de pouvoir, à la ministre de l’Économie et des Finances, en matière de financements extérieurs, ainsi que le projet de décret n° 2.25.853 portant délégation de pouvoir, à la ministre de l’Économie et des Finances, en vue de conclure des contrats d’emprunts pour le remboursement de la dette extérieure onéreuse et des accords de couverture de risques de taux d’intérêts et d’échange de devises.