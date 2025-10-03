La Bourse de Casablanca démarre en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en hausse vendredi, son indice phare, le MASI, se bonifiant de 2,48% à 18.917,1 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, prenait 2,84% à 1.543,16 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, augmentait de 2,45% à 1.293,14 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes capitalisations, avançait de 2,28% à 1.862,74 pts.

Aux valeurs individuelles, Stokvis Nord Afrique (+7,96% à 122 DH), Stroc Industrie (+7% à 214 DH), BCP (+4,98% à 294 DH), Sodep-Marsa Maroc (+4,37% à 955 DH) et Résidences Dar Saada (+4,19% à 166,7 DH) réalisaient les meilleures performances.

En revanche, Involys (-5,81% à 146 DH), Wafa Assurance (-1,78% à 4.862 DH), Ciments du Maroc (-0,96% à 1.960 DH), Aradei Capital (-0,87% à 444,1 DH) et Maghreb Oxygène (-0,5% à 398 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Jeudi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,48%.