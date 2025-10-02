La Bourse de Casablanca termine en territoire positif ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en territoire positif jeudi, son indice principal, le MASI, prenant 0,48% à 18.460,09 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,64% à 1.500,6 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, a avancé de 1,08% à 1.262,25 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a diminué de 0,38% à 1.821,3 pts. Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur des gains respectifs de 0,42% à 17.462,21 pts et de 0,3% à 15.914,32 pts.

Sur le plan sectoriel, les meilleures performances ont été enregistrées par les indices « Pétrole et gaz » (+3,15%), « Bâtiment et matériaux de construction » (+1,79%) et « Matériels, logiciels et services informatiques » (+1,45%).

En revanche, les secteurs « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (-7,59%), « Sylviculture et papier » (-6,33%) et « Transport » (-4,35%) ont accusé les replis les plus marqués.

Le volume global des échanges s’est établi à plus de 813,08 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central « Actions » et dominés par les transactions sur Akdital (162,42 MDH), Attijariwafa Bank (153,75 MDH) et TGCC (68,15 MDH).

La capitalisation boursière s’est, pour sa part, chiffrée à 974,46 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses ont concerné Auto Nejma (+5,98% à 3.100 DH), Bank Of Africa (+4,66% à 247 DH), Ciments du Maroc (+4,16% à 1.979 DH), Réalisations Mécaniques (+3,7% à 523,7 DH) et TotalEnergies Marketing Maroc (+3,57% à 1.797 DH).

À l’opposé, Stroc Industrie (-8,88% à 200 DH), Med Paper (-6,33% à 26,5 DH), Balima (-5,98% à 260,9 DH), Lesieur Cristal (-5,94% à 300 DH) et Ennakl (-5,88% à 48 DH) ont affiché les baisses les plus prononcées.

S.L