Casablanca: terrible incendie dans un appartement à Sbata

Un incendie s’est déclaré, lundi, dans un appartement du quartier Sbata à Casablanca, sans faire de victimes. Les circonstances exactes restent à déterminer par l’enquête ouverte par les autorités compétentes.

Selon une source contactée par Le Site info, le feu s’est déclenché dans un appartement situé à Hay Jamila 7, avant que des riverains ne parviennent à l’éteindre.

Des jeunes du quartier ont réussi à maîtriser les flammes avant l’arrivée des éléments de la Protection civile, qui se sont chargés ensuite de sécuriser les lieux et d’empêcher la propagation de l’incendie vers les appartements voisins.

H.M.