Fêtes du nouvel an: les autorités de Casablanca sur le qui-vive

Les autorités de Casablanca se sont mobilisées afin de renforcer la sécurité et préserver l’ordre public dans les différents quartiers et artères de la métropole, à l’occasion des fêtes du nouvel an.

Le Site info a constaté, ce mercredi, une forte présence des différentes unités de police dans les lieux publics et les espaces très fréquentés par les citoyens durant la nuit du réveillon, notamment au niveau de Aïn Diab et d’autres zones.

Plusieurs barrages de contrôle ont également été installés aux entrées de la ville et sur un certain nombre d’axes routiers à Casablanca.

Ces mesures comprennent aussi l’intensification des patrouilles dans les différents quartiers et rues de la ville et l’installation de multiples points de contrôle dans le centre-ville.

K.Z. (avec N.M.)