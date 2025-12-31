Economie

Bourse de Casablanca : les tops et les flops à la mi-séance

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)31 décembre 2025 - 13:11
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca à la mi-séance de mercredi.

Plus fortes hausses :

– SGTM (+6,96% à 894,1 DH),

– Stokvis Nord Afrique (+6,31% à 96 DH),

– Wafa Assurance (+4,08% à 5.000 DH),

– Sothema (+3,86% à 1.884 DH),

– IB Maroc.com (+3,78% à 69,99 DH).

Plus fortes baisses :

– Lesieur Cristal (-8,64% à 301,5 DH),

– Label Vie (-5,25% à 4.330 DH),

– Sanlam Maroc (-4,81% à 2.138 DH),

– Disty Technologies (-2,86% à 340 DH),

– SMI (-2,8% à 3.985 DH).



