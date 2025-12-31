Economie
Bourse de Casablanca : les tops et les flops à la mi-séance
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca à la mi-séance de mercredi.
Plus fortes hausses :
– SGTM (+6,96% à 894,1 DH),
– Stokvis Nord Afrique (+6,31% à 96 DH),
– Wafa Assurance (+4,08% à 5.000 DH),
– Sothema (+3,86% à 1.884 DH),
– IB Maroc.com (+3,78% à 69,99 DH).
Plus fortes baisses :
– Lesieur Cristal (-8,64% à 301,5 DH),
– Label Vie (-5,25% à 4.330 DH),
– Sanlam Maroc (-4,81% à 2.138 DH),
– Disty Technologies (-2,86% à 340 DH),
– SMI (-2,8% à 3.985 DH).