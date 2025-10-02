La Bourse de Casablanca démarre en grise mine

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en grise mine jeudi, son indice principal, le MASI, lâchant 2,37% à 17.935,53 points (pts).

Le MASI.20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, diminuait de 2,29% à 1.456,77 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, abandonnait 1,93% à 1.224,75 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, reculait de 2,92% à 1.774,83 pts.

Aux valeurs individuelles, Colorado (-9,19% à 78,6 DH), Disway (-8,58% à 871 DH), Stokvis Nord Afrique (-8,09% à 109 DH), Alliances (-8,04% à 455,2 DH) et Akdital (-7,51% à 1.220 DH) accusaient les plus fortes baisses.

A l’opposé, Bank of Africa (+2,54% à 242 DH) et Cosumar (+0,5% à 202 DH) étaient les seules valeurs à évoluer dans le vert.

La veille, le MASI avait terminé sur une perte de 3,44%.