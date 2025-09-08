Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 8 septembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 8 septembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2628 – 11,927
1 DOLLAR U.S.A. 8,7507 – 10,1697 1 DOLLAR CANADIEN 6,3333 – 7,3603
1 LIVRE STERLING 11,829 – 13,747 1 LIVRE GIBRALTAR 11,829 – 13,747
1 FRANC SUISSE 10,988 – 12,77 1 RIYAL SAOUDIEN 2,3322 – 2,7104
1 DINAR KOWEITIEN 28,653 – 33,299 1 DIRHAM E.A.U. 2,3824 – 2,7688
1 RIYAL QATARI 2,4008 – 2,7902 1 DINAR BAHREINI 23,211 – 26,975
100 YENS JAPONAIS 5,9262 – 6,8872 1 RIYAL OMANI 22,729 – 26,415
S.L.