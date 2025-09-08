Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 8 septembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)8 septembre 2025 - 09:30
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 8 septembre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2628 – 11,927

1 DOLLAR U.S.A. 8,7507 – 10,1697 1 DOLLAR CANADIEN 6,3333 – 7,3603

1 LIVRE STERLING 11,829 – 13,747 1 LIVRE GIBRALTAR 11,829 – 13,747

1 FRANC SUISSE 10,988 – 12,77 1 RIYAL SAOUDIEN 2,3322 – 2,7104

1 DINAR KOWEITIEN 28,653 – 33,299 1 DIRHAM E.A.U. 2,3824 – 2,7688

1 RIYAL QATARI 2,4008 – 2,7902 1 DINAR BAHREINI 23,211 – 26,975

100 YENS JAPONAIS 5,9262 – 6,8872 1 RIYAL OMANI 22,729 – 26,415

