La Bourse de Casablanca ouvre en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges mardi en hausse, son principal indice, le MASI, se bonifiant de 0,14% à 19.871,17 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,09% à 1.628,69 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 0,29% à 1.362,15 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, progressait de 0,17% à 1.903,79 pts.

Aux valeurs individuelles, Colorado (+9,29% à 82 DH), Ib Maroc.com (+3,15% à 81,49 DH), Jet Contractors (+2,4% à 2.395 DH), Afriquia Gaz (+1,89% à 4.364 DH) et CMGP Group (+1,22% à 415 DH) réalisaient les meilleures performances.

En revanche, Cartier Saada (-4,21% à 41 DH), S.M Monétique (-3,07% à 625,2 DH), Microdata (-2,45% à 946 DH), Disty Technologies (-2,27% à 342 DH) et CTM (1,82% à 918 DH) accusaient les plus forts replis.

Lundi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,12%.