Introduction en Bourse de Cash Plus : les chiffres de l’opération confirment l’intérêt du public

La Bourse de Casablanca accueille aujourd’hui l’introduction en Bourse de Cash Plus, une Fintech de référence dans son secteur d’activité.

Cette opération a rencontré un engouement exceptionnel de la part des investisseurs, témoignant de la confiance du marché à la fois dans la Bourse de Casablanca et dans le modèle de croissance de Cash Plus et son rôle stratégique pour l’inclusion financière au Maroc.

L’opération, deuxième de l’année, d’un montant global de 750 millions de dirhams, a été sursouscrite 64 fois, un chiffre qui confirme le vif intérêt des investisseurs pour le secteur de la technologie financière et pour les entreprises innovantes.

L’introduction en Bourse a attiré près de 81 000 souscripteurs, un chiffre qui illustre une mobilisation massive et diversifiée : investisseurs institutionnels aux particuliers. Cet intérêt manifesté par les investisseurs pour Cash Plus constitue un indicateur de la maturité du marché et de l’attrait croissant pour des modèles de croissance innovants et à impact social. Il illustre également la capacité du marché à mobiliser l’épargne en faveur du financement des entreprises et de l’économie nationale.

L’introduction en bourse permet à Cash Plus de lever les fonds nécessaires à l’accélération de son plan de développement. Les 400 millions de dirhams levés par augmentation de capital, soutiendront trois axes stratégiques : le renforcement du maillage territorial, l’accélération de la transformation digitale avec le développement d’une « super application » et la saisie d’opportunités de croissance externe.

Par ailleurs, l’arrivée de Cash Plus à la Bourse de Casablanca renforce la dynamique positive du marché, reconfirme parfaitement le rôle de la Bourse comme partenaire de long terme pour les entreprises en croissance et ce, en parfaite adéquation avec les objectifs du Nouveau Modèle de Développement qui place l’inclusion financière et la digitalisation au cœur de ses priorités.

III- Insight sur Cash Plus

Un leader de l’inclusion financière au service de la croissance

Fondée en 2004, Cash Plus s’est imposée en vingt ans comme un acteur incontournable des services financiers et de proximité au Maroc. D’un simple réseau de transfert d’argent, l’entreprise s’est transformée en une véritable Fintech au modèle hybride, alliant un vaste réseau physique à une plateforme digitale performante.

Avec plus de 5 000 points de vente répartis sur l’ensemble du territoire, dont près d’un quart en milieu rural, Cash Plus joue un rôle fondamental dans l’inclusion financière. L’obtention de sa licence d’établissement de paiement en 2019 a marqué un tournant, lui permettant de diversifier son offre et de participer activement aux programmes nationaux d’aides sociales, servant aujourd’hui plus de 1,5 million de familles.

L’introduction en Bourse vise à financer une nouvelle phase de développement ambitieuse.

La stratégie de Cash Plus repose sur l’extension de son réseau pour une proximité accrue, l’innovation digitale avec la création d’une « super application » regroupant services financiers

et services du quotidien, et une politique active de croissance externe. Cette opération permettra de consolider son leadership et d’accélérer sa mission au service de tous les Marocains.

IV- La Bourse de Casablanca, moteur stratégique du financement de l’économie nationale

L’introduction en Bourse de Cash Plus illustre une nouvelle fois le rôle central que joue la

Bourse de Casablanca dans le financement de l’économie nationale. En offrant aux entreprises

un accès direct à l’épargne publique, le marché boursier s’impose comme un levier puissant

de croissance, de modernisation et de transparence.

La dynamique observée ces dernières années témoigne d’une confiance renouvelée dans le

marché boursier. Elle révèle également la volonté des entreprises marocaines de financer

leurs plans de développement par l’épargne publique, tout en affirmant leur engagement en

faveur d’une gouvernance renforcée et d’une transparence accrue.

Depuis 2020, l’ensemble des mécanismes du marché boursier ont démontré leur efficacité en

tant qu’outils de financement modernes et structurants. L’IPO de Cash Plus s’inscrit pleinement dans cette dynamique vertueuse, confirmant l’attractivité croissante de la Bourse de Casablanca, aussi bien pour les investisseurs en quête d’opportunités que pour les entreprises souhaitant consolider leur croissance et accélérer leur développement.

En mobilisant des capitaux importants au service de projets à forte valeur ajoutée, la Bourse de Casablanca contribue activement à la réalisation des objectifs stratégiques du Royaume, notamment en matière d’innovation, de développement industriel et d’inclusion financière.

Depuis 2022, plusieurs introductions en Bourse — dont celle de Cash Plus — ont permis de mobiliser un total de 147,2 milliards de MAD, pour une demande globale de 4,3 milliards de MAD. Ces opérations ont concerné des entreprises issues de secteurs clés de l’économie et ont soutenu le financement de projets d’envergure, la création d’emplois et la stimulation de l’activité économique.