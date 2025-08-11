Economie
Bourse de Casablanca : les tops et les flops à la mi-séance
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca à la mi-séance de lundi.
Plus fortes hausses :
– Colorado (+9,94% à 74,99 DH),
– Fenie Brossette (+5,07% à 539 DH),
– CMGP Group (+5,04% à 415 DH),
– Eqdom (+3,85% à 1.350 DH),
– Microdata (+3,71% à 974,90 DH).
Plus fortes baisses :
– Auto Hall (-5,61% à 101 DH),
– Stroc Industrie (-3,71% à 231,10 DH),
– Involys (-3,49% à 166 DH),
– Vicenne (-2,95% à 442,60 DH),
– Disty Technologies (-2,86% à 340 DH).