Bourse de Casablanca : les tops et les flops à la mi-séance

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)11 août 2025 - 14:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca à la mi-séance de lundi.

Plus fortes hausses :

– Colorado (+9,94% à 74,99 DH),

– Fenie Brossette (+5,07% à 539 DH),

– CMGP Group (+5,04% à 415 DH),

– Eqdom (+3,85% à 1.350 DH),

– Microdata (+3,71% à 974,90 DH).

Plus fortes baisses :

– Auto Hall (-5,61% à 101 DH),

– Stroc Industrie (-3,71% à 231,10 DH),

– Involys (-3,49% à 166 DH),

– Vicenne (-2,95% à 442,60 DH),

– Disty Technologies (-2,86% à 340 DH).


