Amine Bennani : “Le smart living est au cœur de notre stratégie”

Amine Bennani

Directeur marketing et communication chez Anfa Realties

Chez Anfa Realties, le smart living est au cœur de la stratégie. Le promoteur ne construit pas uniquement des logements, mais des environnements de vie intelligents et durables. Cela se traduit par une intégration systématique des nouvelles technologies, une conception axée sur l’usage et le confort, ainsi qu’une réflexion globale sur la qualité de vie, la durabilité et la gestion des ressources.

En quoi votre vision de la qualité de vie diffère-t-elle des approches classiques du secteur ?

Notre vision repose sur une approche holistique : pour nous, la qualité de vie ne se limite pas à la surface habitable ou à l’esthétique. Elle englobe la connectivité, la sécurité, l’accès aux services, la convivialité des espaces partagés, ainsi que le bien-être physique et mental des résidents. Nous concevons des lieux de vie pensés pour favoriser l’interaction sociale, la mobilité douce, et la proximité avec la nature et les commodités.

Quels sont les critères qui guident aujourd’hui vos choix en matière de durabilité dans vos projets ?

Nous nous appuyons sur trois piliers : l’efficacité énergétique, la gestion responsable des ressources, et la résilience des bâtiments face aux changements climatiques. Nous privilégions des équipements économes en énergie et des solutions de gestion intelligente. Nos projets sont conçus pour durer et pour s’adapter à l’évolution des usages.

Vos projets récents intègrent-ils une conception bioclimatique ? Si oui, comment cela se traduit-il concrètement ?

Oui, plusieurs de nos projets récents adoptent une approche bioclimatique. Cela se traduit par une orientation optimisée des bâtiments pour maximiser l’apport solaire naturel, des protections solaires passives, une ventilation naturelle croisée, et une isolation thermique renforcée. L’objectif est de réduire la dépendance aux systèmes mécaniques de chauffage ou de climatisation.

Comment articulez-vous technologie et confort d’usage dans vos logements intelligents ?

Nous intégrons des solutions technologiques pensées pour optimiser le confort et l’usage au quotidien. Cela passe par une conception intelligente des espaces, des équipements performants et économes en énergie, ainsi qu’une attention particulière portée à la qualité de l’air, de l’isolation et de l’éclairage naturel. Notre objectif est de proposer des logements où la technologie, discrète mais efficace, sert avant tout le bien-être des occupants.

Utilisez-vous des outils de simulation thermique ou environnementale en phase de conception ? Quels en sont les bénéfices ?

Absolument. Nous utilisons des logiciels de simulation thermique dynamique et d’analyse de l’ensoleillement dès les premières phases de conception. Cela nous permet d’optimiser le design architectural, de réduire les besoins énergétiques futurs et d’améliorer le confort thermique des occupants, tout en limitant l’empreinte environnementale.

Quelles fonctionnalités smart sont aujourd’hui standardisées dans vos résidences ?

Nous avons choisi de standardiser des équipements fiables et performants qui facilitent le quotidien des résidents. Cela inclut une excellente isolation thermique et phonique, des systèmes de chauffage et de climatisation efficaces, un éclairage optimisé, ainsi qu’une conception des espaces favorisant le confort et l’usage intuitif.

L’application résidentielle est-elle déjà opérationnelle ? Quels retours avez-vous eus des utilisateurs ?

Nous n’avons pas d’application résidentielle à ce jour, mais nous veillons à assurer une communication fluide et un bon accompagnement des résidents grâce à des outils simples et accessibles : documentation claire, contacts dédiés, réactivité dans le traitement des demandes techniques et une présence humaine lors des étapes clés. Cette approche directe et humaine est particulièrement appréciée pour sa simplicité et son efficacité.

Comment garantissez-vous la sécurité des données dans les services connectés proposés aux résidents ?

La cybersécurité est une priorité. Nous collaborons avec des partenaires spécialisés pour garantir un chiffrement des données de bout en bout. Les données personnelles sont hébergées sur des serveurs conformes aux normes, avec des accès restreints et contrôlés. La confiance des usagers est au cœur de notre démarche.

Quelle place accordez-vous aux espaces partagés dans vos projets ? Sont-ils bien accueillis par les résidents ?

Les espaces partagés sont une composante essentielle de nos programmes. Nous concevons des lieux de rencontre comme des jardins collectifs, des aires de jeux, des terrains sportifs, etc. Ces espaces renforcent la convivialité et le sentiment d’appartenance. L’accueil des résidents est globalement très positif, surtout dans les quartiers intergénérationnels.

Comment assurez-vous la mixité fonctionnelle et la proximité des services dans vos quartiers ?

La clé réside dans le choix du foncier et de l’emplacement. Nous privilégions des sites déjà bien desservis, proches des transports, des commerces et des services du quotidien. Ce positionnement stratégique permet d’offrir aux habitants un cadre de vie complet, où tout est accessible.

Quels mécanismes mettez-vous en place pour recueillir les attentes et les retours des futurs habitants ?

Nous organisons des visites immersives en réalité virtuelle dès la phase de conception. Une fois les résidences livrées, nous maintenons un dialogue ouvert via le service client et les assemblées communautaires. Cette écoute nous permet d’adapter nos projets à notre clientèle.

Avez-vous engagé une démarche de certification environnementale (HQE™, LEED, autres) sur vos projets ?

Pas encore, mais cela s’inscrit pleinement dans notre trajectoire et nos engagements à moyen terme. Nous intégrons déjà les principes de performance environnementale dans la conception de nos projets, et nous envisageons de nous engager prochainement dans des démarches de certification adaptées, notamment au contexte marocain. C’est une étape naturelle de notre développement, visant à structurer et valoriser nos efforts en matière de durabilité.

Quelle importance accordez-vous à la gestion durable de l’eau, des déchets et des matériaux ?

Nous sommes attentifs aux enjeux de durabilité tout au long de la période de construction de nos projets. Nous cherchons à adopter des pratiques responsables chaque fois que cela est pertinent : choix raisonné des matériaux, sensibilisation des partenaires et attention portée à l’impact environnemental global. Ces thématiques font partie des axes que nous souhaitons développer progressivement.

Quels sont les grands défis que vous identifiez pour généraliser les modèles de smart living au Maroc ?

Le principal défi reste l’accessibilité : il faut démocratiser l’innovation, sans en faire un luxe. Cela passe par l’industrialisation de certaines solutions, la formation des acteurs du secteur, et une meilleure sensibilisation du public. L’adaptation des cadres réglementaires est aussi essentielle.

Comptez-vous expérimenter de nouveaux concepts, comme les résidences à énergie positive ou les quartiers à neutralité carbone ?

Oui, nous travaillons actuellement sur des projets pilotes intégrant des panneaux photovoltaïques, une gestion intelligente de l’énergie et des bâtiments à très basse consommation. L’objectif est d’évoluer progressivement vers des modèles à énergie positive, en partenariat avec des start-ups et institutions marocaines.

Quelle place Anfa Realties souhaite-t-elle occuper dans la transformation durable de la fabrique urbaine marocaine ?

Anfa Realties aspire à être un acteur de référence de la transition urbaine au Maroc, en alliant innovation, responsabilité sociale et excellence architecturale. Nous voulons contribuer à créer des villes inclusives, durables et résilientes, en phase avec les aspirations des nouvelles générations.

Elimane Sembène / Les Inspirations ÉCO