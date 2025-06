Quand l’immobilier se connecte à l’innovation durable

Au Maroc, l’immobilier entre dans une nouvelle ère. Porté par l’essor de la domotique, la montée des exigences écologiques et l’évolution des attentes des consommateurs, le concept de logement intelligent s’impose progressivement. Dans de grandes villes comme Casablanca, Rabat, Marrakech ou Tanger, ces résidences connectées ne sont plus un luxe réservé à quelques privilégiés. Elles deviennent un segment stratégique de l’habitat moderne. Immersion.

Naguère évalué sous l’angle de la valeur foncière et du mètre carré, l’immobilier est aujourd’hui à la croisée des innovations. L’habitat n’est plus seulement un lieu de résidence, mais un espace intelligent, connecté, inclusif et durable. Bienvenue dans l’univers du Smart living où l’écologie se connecte à l’innovation. Plusieurs promoteurs immobiliers s’orientent de plus en plus vers ces logements intelligents pour satisfaire une clientèle urbaine, branchée et hyper exigeante en matière de confort et de services, à la fois soucieuse de la qualité de vie et des pratiques éco-responsables.

Cette tendance vers des logements plus « intelligents » va de pair avec un engouement croissant pour l’immobilier durable. Loin d’être une simple tendance, la construction durable s’impose désormais comme une nécessité au Maroc, où le secteur du bâtiment représente environ 36% de la consommation énergétique totale. Plusieurs promoteurs introduisent désormais des normes plus strictes en matière d’isolation thermique et acoustique, tout en intégrant des systèmes solaires pour chauffer l’eau sanitaire. Les panneaux solaires, les systèmes de récupération des eaux pluviales et les matériaux écologiques figurent aussi dans cette panoplie d’innovations.

Des matériaux de construction durables

Cette mutation de l’industrie de la construction s’appuie sur des matériaux plus respectueux de l’environnement, pour qu’innovation rime avec tradition. L’un des plus prisés sur le marché marocain, c’est le béton cellulaire. Composé principalement de ciment, de sable, de chaux et de petites quantités d’aluminium en poudre, ce matériau offre de nombreux avantages par rapport aux méthodes de construction traditionnelles.

D’après les spécialistes de la construction durable, ce produit dispose d’excellentes propriétés d’isolation thermique et acoustique qui permettent de réduire les besoins en chauffage et en climatisation des bâtiments. Mieux, le béton cellulaire est reconnu pour sa durabilité et sa résistance aux intempéries, ce qui permet de prolonger la durée de vie des constructions et de réduire les coûts d’entretien à long terme. Deux autres solutions innovantes séduisent également les promoteurs verts : l’ossature de bois et la brique Monomur.

La première est une technique de construction qui utilise le bois comme matériau structurel principal. Résultats : une empreinte carbone réduite ainsi qu’une rapidité de construction et de confort thermique. La seconde, quant à elle, est une brique de terre cuite innovante combinant des propriétés d’isolation thermique et acoustique supérieures aux briques traditionnelles.

L’argile, matériau ancestral, gagne aussi en popularité. Elle offre une excellente inertie thermique et une bonne résistance aux aléas climatiques. Autrement dit, elle permet au bâtiment de disposer d’une importante capacité de stockage de chaleur, ce qui lui permettra de la restituer de manière progressive, influençant le confort thermique intérieur.

Techniques de construction et technologies innovantes

Des initiatives ont été lancées pour encourager l’utilisation de matériaux de construction durables dans le Royaume. On peut citer par exemple le Sustainable construction lab (SCL) du groupe LafargeHolcim Maroc, un centre d’excellence où travaillent des ingénieurs et techniciens spécialisés dans les matériaux et les techniques de construction durable.

Objectif de ce laboratoire : mener des essais à grande échelle sur les nouveaux matériaux et procédés de construction. Au-delà des matériaux écoresponsables, les promoteurs «verts» utilisent aussi des techniques de construction et des technologies pour réduire l’empreinte environnementale des bâtiments.

Parmi ces innovations, on peut citer les bâtiments à énergie positive (BEPOS), qui produisent plus d’énergie qu’ils n’en consomment, notamment grâce à l’utilisation de panneaux solaires et d’éoliennes. Ces gîtes intègrent des technologies telles que l’isolation thermique performante, la ventilation naturelle et la production d’énergie renouvelable, contribuant ainsi à la décarbonation.

La domotique se démocratise

Autrefois considérée comme un dispositif de luxe, la domotique est devenue une partie intégrante du smart living. Il s’agit de l’ensemble des techniques qui permettent d’automatiser et de contrôler les fonctions d’une maison, comme le chauffage, l’éclairage, la sécurité, à l’aide de technologies telles que l’électronique, l’informatique, et les télécommunications.

Ainsi, grâce à ces systèmes connectés, les occupants peuvent contrôler à distance, via leur smartphone, toutes ces fonctionnalités. Bref, la domotique rend la maison « intelligente » et connectée. Les capteurs, assistants vocaux, caméras IP, thermostats connectés, les systèmes de surveillance intelligents, la détection de fuite d’eau ou de gaz, et les alarmes connectées etc., sont autant d’innovations proposées.

Aujourd’hui, de nombreux promoteurs proposent des technologies telles que le Building information modeling (BIM) et l’Internet des objets (IoT), qui permettent une planification précise et une optimisation des ressources tout au long du cycle de vie d’un bâtiment.

Grâce à ces outils numériques, il est par exemple possible de surveiller en temps réel la consommation électrique de son logement et son impact environnemental. Plusieurs projets immobiliers intelligents sortent de terre à Bouskoura (notamment Casa Green Town), Anfa, Dar Bouazza, Rabat et Tanger.

Dans le lot des innovations proposées : l’intégration de l’éclairage LED connecté, des interphones vidéo Wi-Fi, des portails automatiques, ou encore des thermostats intelligents pour réduire la consommation en période estivale.

Au Maroc, le logement intelligent n’est plus une projection futuriste, il est déjà une réalité dans plusieurs programmes immobiliers. Mêlant confort technologique et responsabilité écologique, ces habitats s’annoncent comme une réponse aux défis de l’urbanisation durable. Pour les promoteurs comme pour les futurs acquéreurs, il s’agit désormais de faire converger innovation, accessibilité et respect de l’environnement. Un pari ambitieux, mais nécessaire pour bâtir les villes marocaines de demain.

Coliving et coworking : deux tendances qui émergent

S’il y a un concept de smart living de plus en plus en vogue, c’est le coliving. En clair, il s’agit de logements où chaque résident dispose de son espace privé – souvent une suite avec salle de bain – tout en partageant un espace soigneusement aménagé avec d’autres résidents. Ce loyer unique inclut notamment le mobilier, l’Internet, le ménage, la maintenance, les abonnements, et autres charges. Principales cibles des promoteurs : les jeunes cadres, les étudiants internationaux, expatriés et entrepreneurs. Ces endroits disposent souvent d’espaces de coworking pour les occupants.

Elimane Sembène / Les Inspirations ÉCO