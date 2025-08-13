La Bourse de Casablanca bascule dans le rouge à la clôture

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a basculé dans le rouge mercredi à la clôture, son indice principal, le MASI, reculant de 0,13% à 19.858,63 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a perdu 0,12% à 1.625,79 pst et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, a abandonné 0,03% à 1.355,03 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’est déprécié de 0,24% à 1.915,4 pts.

Sur le volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont terminé sur des gains respectifs de 0,18% à 19.065,1 pts et 0,04% à 17.176,08 pts.