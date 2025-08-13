La Bourse de Casablanca ouvre sur une note quasi-stable

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges mercredi sur une note quasi-stable, son principal indice, le MASI, s’adjugeant 0,01% à 19.885,60 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,01% à 1.627,92 pts, alors que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, cédait 0,12% à 1.353,85 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, gagnait 0,08% à 1.921,49 pts.

Mardi, le MASI avait clôturé sur une hausse de 0,2%.