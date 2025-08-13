Economie

Bourse de Casablanca : les tops et les flops à la mi-séance

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)13 août 2025 - 12:59
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca à la mi-séance de ce mercredi :

Plus fortes hausses :

– Disty Technologies (+9,90% à 423 DH),

– Disway (+6,51% à 900 DH),

– Delta Holding (+5,62% à 89,78 DH),

– Réalisations Mécaniques (+5,01% à 566 DH),

– IB Maroc.com (+4,35% à 80,40 DH).

Plus fortes baisses :

– Jet Contractors (-2,55% à 2.412 DH),

– Minière Touissit (-2,51% à 2.681 DH),

– SMI (-2,30% à 2.589 DH),

– Lesieur Cristal (-1,75% à 280 DH),

– BMCI (-1,60% à 615 DH).


