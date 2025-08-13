Economie
Bourse de Casablanca : les tops et les flops à la mi-séance
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca à la mi-séance de ce mercredi :
Plus fortes hausses :
– Disty Technologies (+9,90% à 423 DH),
– Disway (+6,51% à 900 DH),
– Delta Holding (+5,62% à 89,78 DH),
– Réalisations Mécaniques (+5,01% à 566 DH),
– IB Maroc.com (+4,35% à 80,40 DH).
Plus fortes baisses :
– Jet Contractors (-2,55% à 2.412 DH),
– Minière Touissit (-2,51% à 2.681 DH),
– SMI (-2,30% à 2.589 DH),
– Lesieur Cristal (-1,75% à 280 DH),
– BMCI (-1,60% à 615 DH).