La CGI mise sur l’habitat intelligent pour façonner la ville durable

À travers des projets pilotes comme Green Town à Bouskoura ou le Domaine de Noria à Marrakech, la CGI redéfinit les standards de l’immobilier au Maroc. Loin d’un simple virage stratégique, l’entreprise inscrit sa démarche dans une vision durable, technologique et sociale de la fabrique urbaine, conciliant innovation, qualité de vie et responsabilité environnementale.

L’évolution des modes de vie, accélérée par la transition numérique, la crise climatique et les nouvelles attentes sociétales, bouleverse le secteur immobilier. La CGI, acteur majeur de la promotion immobilière au Maroc, entend y répondre non pas par un ajustement ponctuel mais par un repositionnement structurel. Son modèle : anticiper les usages futurs, tout en ancrant ses projets dans une logique de satisfaction clients et de solutions innovantes.

Le resort golfique Green Town Casa Bouskoura illustre cette dynamique, tout comme le Domaine de Noria à Marrakech. Conçus comme des environnements complets, ces ensembles résidentiels privilégient intégration urbaine, écomobilité et confort durable.

Smart Living : l’habitat à l’heure des usages

Sous le label “Smart Living”, la CGI déploie une série d’initiatives qui visent à fluidifier le quotidien et à renforcer la qualité d’usage : espaces partagés (jardins, fitness, conciergeries), domotique, solutions solaires, vitrages performants et infrastructures de mobilité douce. L’objectif n’est pas de faire du high-tech un argument de vente, mais d’en faire un levier de simplification et d’autonomie. La conception est bioclimatique, les ressources optimisées, et les choix techniques systématiquement justifiés par des simulations ou calculs de consommation.

La qualité de vie comme boussole

Pour la CGI, la qualité de vie se traduit par des décisions tangibles : orientation des bâtiments, ventilation naturelle, matériaux sains, isolation renforcée, etc. Le logement cesse d’être une unité isolée pour devenir le composant d’un tissu urbain cohérent. Les projets visent aussi à structurer les quartiers autour de la convivialité, des services de proximité et d’une lisibilité des espaces publics. L’ancrage local et la création de lien sont devenus des priorités de conception.

Durabilité : de la promesse à la méthode

La durabilité ne relève plus de la communication mais d’un cahier des charges. La CGI adopte les standards HQE™, avec des certifications «Exceptionnel» sur plusieurs projets. Cela se traduit par une gestion raisonnée de l’énergie, des matériaux et de l’eau, ainsi qu’une densification végétale visant à réduire les îlots de chaleur. Ces choix font de chaque opération immobilière un laboratoire reproductible, avec comme finalité d’inscrire les projets dans le temps long, au service des territoires et des générations futures.

Promoteur ou bâtisseur de lien ?

Enfin, la CGI revendique un rôle élargi, au-delà de la simple promotion : comprendre les usages, mutualiser les services, animer les lieux de vie. La ville de demain, selon l’entreprise, est inclusive, adaptable et partagée. Elle s’attache ainsi à faire de chaque résidence un espace social, en phase avec les évolutions du mode de vie.

Certification qualité

Plusieurs projets de la CGI ont obtenu la certification HQE au niveau «Exceptionnel», attestant de leur performance environnementale. La simulation thermique dynamique est systématiquement intégrée dès la phase de conception afin d’optimiser l’inertie des bâtiments et les apports naturels.

Par ailleurs, la domotique et les espaces partagés sont progressivement standardisés dans les nouveaux programmes, incarnant la démarche «Smart Living» de l’entreprise.

