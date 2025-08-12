Maroc: les recettes douanières enregistrent une belle hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

Les recettes douanières nettes se sont établies à plus de 54,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2025, en hausse de 5,8% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).

Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation et de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 58 millions de dirhams (MDH), précise la TGR dans son Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP).

Dans le détail, les recettes nettes des droits de douane ont atteint 9,19 MMDH, en hausse de 1,1% alors que les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont établies à 34,27 MMDH, en progression de 4,5%.

Pour ce qui est des recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques, elles se sont situées à 11,31 MMDH, en hausse de 14,2% en glissement annuel, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 39 MDH.

Les recettes douanières brutes ont été de 54,84 MMDH à fin juillet 2025, en amélioration de 5,7% par rapport à leur niveau à fin juillet 2024.

S.L