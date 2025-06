Efficacité énergétique : la clé d’une construction durable réussie

Face à l’urgence climatique, le Maroc mise sur la performance énergétique du bâtiment comme levier prioritaire de transition. L’AMEE pilote cette transformation à travers un cadre réglementaire renforcé, un accompagnement technique de proximité et le développement d’un label national de durabilité. Objectif : faire du secteur du bâtiment un pilier de la décarbonation.

Dans un contexte mondial marqué par l’urgence climatique et la nécessité de mieux gérer les ressources, la construction durable devient une priorité incontournable. Au Maroc, cette dynamique prend forme à travers une série d’initiatives visant à promouvoir une planification urbaine durable, à renforcer la performance énergétique et environnementale des bâtiments et à encourager l’utilisation des matériaux de construction respectueux de l’environnement.

Si les énergies renouvelables attirent souvent l’attention, l’optimisation des usages énergétiques dans le secteur du bâtiment constitue l’un des leviers les plus efficaces pour réduire durablement les émissions de gaz à effet de serre.

L’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE), en tant qu’acteur public engagé, joue un rôle essentiel dans l’opérationnalisation de cette ambition. Le Règlement thermique de construction au Maroc (RTCM) marque une étape structurante dans l’intégration de la performance énergétique dans le bâtiment. Ce cadre réglementaire vise à améliorer le comportement thermique de l’enveloppe des constructions et à encourager une conception bioclimatique adaptée aux différentes zones climatiques du pays.

Toutefois, avec l’évolution rapide des conditions météorologiques et la multiplication d’épisodes extrêmes, les paramètres initiaux du zonage climatique méritent d’être réévalués pour rester pleinement en phase avec les réalités actuelles. Dans cet esprit, les efforts de mise à jour et d’adaptation des éléments techniques du RTCM sont en cours, portés par l’AMEE et les autorités compétentes, afin de garantir une réglementation toujours plus pertinente et efficace. La sensibilisation des professionnels du secteur et l’accompagnement des projets sont des piliers fondamentaux pour faire évoluer les pratiques.

Dans cette perspective, l’AMEE déploie un appui technique de proximité, propose des formations adaptées, et facilite l’adoption de solutions concrètes et performantes, aussi bien dans les constructions neuves que dans les projets de rénovation. Grâce à ce travail de terrain, les standards de l’efficacité énergétique s’ancrent progressivement dans les habitudes des acteurs concernés, notamment les maîtres d’ouvrage, les architectes, les bureaux d’études et toutes les entreprises opérant dans le secteur du bâtiment.

L’enjeu dépasse la simple réduction de la consommation énergétique. Il s’agit d’inscrire la performance dans toutes les phases du cycle de vie du bâtiment, depuis la conception jusqu’à l’exploitation. Le recours aux matériaux écologiques, à l’orientation bioclimatique, à la ventilation naturelle ou à des dispositifs d’ombrage efficaces permet d’atteindre une qualité thermique optimale, sans dépendre exclusivement des équipements de climatisation ou de chauffage.

Ces choix architecturaux, en plus de leurs bénéfices environnementaux, s’accompagnent souvent de gains en confort pour les occupants. Les initiatives se multiplient pour encourager une approche plus éco-responsable de la construction.

À travers un label national de performance énergétique et environnementale des bâtiments, en cours de développement avec le soutien de plusieurs partenaires, l’AMEE compte valoriser les bâtiments résidentiels et tertiaires exemplaires qui intègrent des critères énergétiques et environnementaux avancés. Les perspectives de développement sont prometteuses, d’autant que le secteur du bâtiment représente à lui seul près de 37% de la consommation énergétique finale. Il est ainsi considéré comme le premier secteur consommateur de l’énergie au niveau national.

À ce titre, il constitue un terrain d’action stratégique dans la mise en œuvre des objectifs climatiques du Royaume. L’émergence de nouveaux projets urbains intégrés illustre la volonté de bâtir des modèles où efficacité énergétique, énergies renouvelables décentralisées, gestion durable de l’eau et mobilité verte s’articulent harmonieusement.

Pour relever les défis persistants, il est essentiel de poursuivre les efforts de coordination entre acteurs publics et privés. L’AMEE, en tant que catalyseur du changement, renforce son rôle de conseil, d’accompagnement technique et de formation pour encourager l’adoption généralisée de solutions durables. L’implication croissante du secteur privé, la diffusion des bonnes pratiques et l’évolution du cadre réglementaire contribuent, ensemble, à structurer un écosystème favorable à la construction durable.

En consolidant ces bases, le Maroc se donne les moyens de bâtir un avenir où chaque bâtiment devient un levier de performance énergétique, de confort et de durabilité. Un cap que l’AMEE continue de soutenir activement, en mettant son expertise au service de l’efficacité énergétique et de la décarbonation du secteur du bâtiment.

