Crédit du Maroc et VISA s’allient pour l’économie numérique

Crédit du Maroc, filiale du Groupe Holmarcom, et Visa, leader mondial des paiements numériques, unissent leurs expertises à travers un partenariat stratégique visant à soutenir l’évolution et le développement des paiements digitaux au Maroc et à enrichir l’expérience de paiement des clients.

Dans un environnement marqué par l’essor des usages digitaux, cette collaboration permettra à Crédit du Maroc de renforcer son offre monétique à travers l’intégration de solutions de paiement de nouvelle génération, conformes aux standards internationaux les plus exigeants. Les clients de la banque bénéficieront ainsi d’un accès facilité aux paiements en ligne et à l’international, ainsi que de services à forte valeur ajoutée issus de l’écosystème Visa.

Ce partenariat traduit une ambition commune : placer l’innovation technologique et la sécurité au cœur des parcours de paiement, tout en répondant aux attentes d’une clientèle de plus en plus connectée, exigeante, mobile et en quête de solutions personnalisées. Il s’inscrit également dans une volonté partagée de contribuer activement à la modernisation de l’écosystème des paiements et au développement de l’économie numérique nationale.

« Ce partenariat avec Visa s’inscrit pleinement dans notre stratégie de transformation et d’innovation. Il renforce notre ambition de positionner Crédit du Maroc comme une banque relationnelle de référence à l’ère du digital, en offrant à nos clients des solutions de paiement performantes, sécurisées et adaptées à leurs usages quotidiens, au Maroc comme à l’international. » a déclaré, Ali Benkirane, Président du Directoire de Crédit du Maroc.

De son côté, Leila Serhan, Group Country Manager Afrique du Nord, Levant et Pakistan chez Visa, a indiqué « Le Maroc est un terreau fertile pour l’innovation financière et nous sommes honorés d’accompagner Crédit du Maroc dans cette dynamique de transformation. Notre mission est de connecter le monde via le réseau de paiement le plus innovant, fiable et sécurisé. Avec Crédit du Maroc, nous allons déployer des solutions qui vont au-delà du simple paiement pour créer des parcours clients fluides et intuitifs, stimulant ainsi l’économie numérique locale tout en connectant les consommateurs marocains à l’économie globale. »

Dans le cadre de ce partenariat, les deux institutions prévoient le déploiement progressif de nouvelles cartes et solutions de paiement digitalisées, intégrant notamment les technologies de tokenisation de Visa, afin de garantir un niveau de sécurité optimal et une expérience client unique et renforcée.

À propos de Crédit du Maroc

Filiale du groupe Holmarcom, Crédit du Maroc est une banque universelle et généraliste qui s’adresse à tous les segments de clients : particuliers, professionnels et entreprises.

Véritable acteur économique et financier et partenaire durable de l’économie marocaine, la banque est ancrée dans l’histoire du Royaume depuis plus de 90 ans.

Sa politique de croissance, son réseau commercial étoffé à travers tout le Maroc avec 267 agences de proximité, et la mobilisation de sa force vive (2 400 collaborateurs) s’appuient sur un grand pouvoir d’innovation orienté vers la satisfaction de ses clients.

Crédit du Maroc propose des offres sur mesure qui répondent à tous les besoins des clients, des services bancaires au quotidien jusqu’à la banque de financement et d’investissement en passant par les financements, l’épargne, la bancassurance, la gestion d’actifs, le leasing et le factoring, la banque Internationale, la banque privée et la finance participative à travers sa fenêtre ‘Arreda’.

Pour plus d’informations : www.creditdumaroc.ma

À propos du Groupe Holmarcom

Groupe privé marocain avec une histoire de près de 60 ans, Holmarcom occupe un rang privilégié parmi les grands acteurs de la scène économique marocaine. Il opère à travers quatre principaux pôles d’activité : Finance, Agro-Industrie, Logistique et Immobilier.

Porté par un projet d’entreprise structurant et des ressources humaines mobilisées autour d’une vision commune, le Groupe est engagé dans une stratégie de développement entreprenante et une dynamique d’innovation, visant une croissance soutenue et pérenne.

Fort de ses racines et de ses valeurs, Holmarcom poursuit sa politique d’investissement dans de grands secteurs stratégiques pour l’essor durable du Maroc et s’ouvre à de nouveaux challenges dans le reste du continent africain. Il est aujourd’hui présent au Sénégal, au Bénin et en Côte d‘Ivoire.

A propos de Holmarcom Finance Company

Accompagnant le développement des services financiers au Maroc depuis plus de 50 ans, Holmarcom déploie aujourd’hui une présence importante dans ce secteur par le biais de Holmarcom Finance Company qui a construit un pôle financier intégré avec une vocation panafricaine. Le Groupe intervient dans le marché de l’assurance, au Maroc, via sa compagnie historique, AtlantaSanad Assurance, et dans le marché bancaire, via Crédit du Maroc. Le Groupe est également présent en Côte d’Ivoire depuis 2017 (Atlanta Assurances). Il a par ailleurs lancé au Maroc, en février 2022, une compagnie dédiée à l’assurance participative (Takafulia Assurances).

Pour plus d’information : www.holmarcom.ma

À propos de Visa Inc.

Visa (NYSE : V) est un leader mondial dans le secteur des paiements numériques, facilitant les transactions entre consommateurs, commerçants, institutions financières et entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sûr, favorisant ainsi la prospérité des individus, des entreprises et des économies.