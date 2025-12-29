Crédit du Maroc et Ynexis Group accélèrent le développement de Nema Capital

Ynexis Group (anciennement Yamed Group) et Crédit du Maroc annoncent la réalisation effective de l’opération, aux termes de laquelle, la banque intègre le tour de table de Nema Capital, société spécialisée dans la gestion des Organismes de Placement Collectif Immobilier (OPCI).

Suite à l’obtention de l’ensemble des autorisations réglementaires, Crédit du Maroc et Ynexis Group détiennent désormais chacun 50 % du capital et des droits de vote de Nema Capital.

Grâce à cette alliance, Nema Capital s’appuiera sur les expertises de ses deux actionnaires pour renforcer sa position sur le marché des OPCI et poursuivre le déploiement de sa stratégie de développement.

Cette prise de participation, qui témoigne de l’ambition de Crédit du Maroc de renforcer son positionnement dans les métiers de la banque d’investissement, vient enrichir son offre actuelle articulée autour des activités de marché, de l’intermédiation boursière, des OPCVM, des Securities Services et du Conseil.

Pour Ynexis Group, cette alliance stratégique illustre sa volonté de répondre, à travers Nema Capital, à la demande croissante en solutions d’investissement innovantes et d’accompagner l’essor du marché des OPCI au Maroc.