De Majid Bekkas à Rilès, Jazzablanca traverse les sons du présent

Mardi 7 juillet, Jazzablanca a réuni une soirée dense, entre héritages musicaux et scènes actuelles. Du Parc de la Ligue Arabe à Anfa Park, le festival a fait se rencontrer le gnawa, le jazz, le hip-hop marocain, les musiques balkaniques, la pop arabe et l’énergie urbaine. Une sixième soirée construite autour de présences fortes, chacune avec sa manière d’habiter la scène.

Au Parc de la Ligue Arabe, Majid Bekkas, Shabaka Hutchings et Hamid Drake ont ouvert la soirée sur la scène gratuite du festival. La rencontre a réuni la tradition gnaoua portée par Majid Bekkas, le souffle jazz de Shabaka Hutchings et le jeu du batteur américain Hamid Drake. Un moment rare, offert en plein air au public casablancais, entre ancrage marocain et ouverture internationale.

À Anfa Park, Small X Live With AMG & Saib a lancé la soirée sur la Scène 21. Autour du projet NAFIDA, Small X a présenté une forme plus organique de son univers, entre rap, textures instrumentales et écriture introspective. Avec AMG et Saib, le concert a pris une direction plus intime, laissant respirer les mots, les silences et les matières sonores.

Le Barcelona Gipsy Balkan Orchestra a ensuite pris le relais avec une énergie généreuse. La formation basée à Barcelone a porté ses influences balkaniques, tziganes et méditerranéennes dans un concert vivant, fait pour le partage, les voix et le mouvement. Une séquence chaleureuse, qui a donné à la Scène 21 une couleur plus festive.

Sur la Scène Casa Anfa, Zeyne a ouvert une autre atmosphère. L’artiste jordano-palestinienne a mêlé pop arabe, R&B et soul dans un concert porté par sa voix et par une présence sensible. Son passage a installé un moment plus émotionnel avant l’arrivée très attendue de Rilès.

Rilès a clôturé la soirée avec l’intensité attendue par son public. Auteur, compositeur, producteur et performeur, l’artiste franco-algérien a livré un concert précis, physique et très suivi par les festivaliers. La scénographie a renforcé l’impact du live, avec des images filmées et projetées sur les écrans géants dans une esthétique proche du clip. Porté par une énergie constante, Rilès est même descendu dans la foule, prolongeant le concert au plus près du public. Entre puissance scénique, répertoire repris en chœur et rapport direct aux festivaliers, il a donné à ce mardi une fin de soirée urbaine et fédératrice.

SUITE DU PROGRAMME – 19ème édition – ANFA PARK

Mercredi 8 juillet

Shabaka – Royaume-Uni – Scène 21

Thee Sacred Souls – États-Unis – Scène 21

INO CASABLANCA – Maroc/France – Scène Casa Anfa

GENTE DE ZONA – Cuba – Scène Casa Anfa

Jeudi 9 juillet

Hiromi – Japon – Scène 21

Fantastic Negrito – États-Unis – Scène 21

Charlotte Cardin – Canada – Scène Casa Anfa

Mika – Royaume-Uni / Liban – Scène Casa Anfa

Vendredi 10 juillet

Ami Taf Ra – Maroc – Scène 21

Bonga – Angola – Scène 21

Juanes – Colombie – Scène Casa Anfa

Lauryn Hill x Wyclef Jean, YG Marley & Zion Marley – Etats-Unis – Scène Casa Anfa

Samedi 11 juillet

Madison McFerrin – États-Unis – Scène 21

Hind Ennaira & Omary – Maroc – Scène 21

Jorja Smith – Royaume-Uni – Scène Casa Anfa

JESSIE J – Royaume-Uni – Scène Casa Anfa

PROGRAMME – 19ème édition – PARC DE LA LIGUE ARABE

Concerts gratuits chaque soir à 18H00

Jeudi 2 juillet – Asmaa Hamzaoui & Bnat Timbouktou

Vendredi 3 juillet – Urban Folklore

Samedi 4 juillet – Sarah Mazigh

Dimanche 5 juillet – Tchubi

Lundi 6 juillet – Gaouta

Mardi 7 juillet – Majid Bekkas x Shabaka Hutchings & Hamid Drake

Mercredi 8 juillet – AMG

Jeudi 9 juillet – Kel Dades

Vendredi 10 juillet – Nashwa

Samedi 11 juillet – Sara Moullablad