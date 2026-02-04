L’AMMA inaugure sa saison culturelle 2026 à Casablanca

Le paysage musical marocain s’apprête à accueillir un événement exceptionnel qui promet de marquer les esprits et de célébrer la richesse culturelle de la musique marocaine.

Organisé par l’Association Marocaine de la Musique Andalouse (AMMA), en ouverture de sa saison culturelle 2026, cet événement se tiendra le 12 février à 20h30, au Théâtre Mohamed Zefzaf de Casablanca. Il s’agit d’une soirée dédiée à la célébration de la richesse et de la diversité musico-culturelle qui constituent l’ADN du Maroc et l’un des fondements de son identité patrimoniale.

Organisé sous l’égide du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, l’événement bénéficie également du soutien de la Loterie Nationale et des Eaux Minérales d’Oulmès, partenaires engagés en faveur de la promotion de la culture et du patrimoine immatériel marocain. À travers « Le Maroc en musique », l’AMMA ouvre officiellement sa saison culturelle 2026, réaffirmant son engagement en faveur de la sauvegarde, de la transmission et du rayonnement du patrimoine musical marocain, tout en créant des espaces de rencontre entre artistes, passionnés et grand public.

Cette rencontre artistique proposera un voyage à travers plusieurs expressions emblématiques du patrimoine musical national, notamment la musique andalouse, le Chgouri, le Gharnati, la chanson traditionnelle du Nord, ainsi que le Samaâ, réunies dans un même espace de transmission, de partage et d’excellence artistique.

L’événement sera honoré par la présence de la figure artistique Abderrahim Souiri, invité d’honneur de cette édition inaugurale. Figure majeure de la musique andalouse marocaine, il sera célébré pour son immense contribution à la promotion et au rayonnement de ce patrimoine à travers ses Inchadats et Maouals : une voix intemporelle qui a marqué des générations et demeure profondément inscrite dans l’histoire musicale du Royaume.

À ses côtés, Coco Diam’s, ambassadeur de la chanson judéo-marocaine, interprétera un répertoire de Sami El Maghribi, Albert Souissa et Mouizou, entre Chgouri et Gharnati. Il accompagnera également le ténor Bilal El Haouaj, dans un registre mêlant Ark Ajam et Mcherqui, pour un concert célébrant, en couleurs et en harmonies, la pluralité du patrimoine musical marocain.

Cette soirée d’exception sera portée par l’Orchestre de la Musique Andalouse de Tétouan, sous la présidence de l’artiste Fahd Ben Kirane, garant d’une interprétation fidèle et exigeante des grandes traditions musicales marocaines.

« La Loterie Nationale reverse 100% des fonds générés au profit d’action à fort impact social et solidaire. Elle contribue ainsi au développement du paysage économique et social marocain, notamment par son soutien à la promotion de la culture. » Déclare la Société de Gestion de la Loterie Nationale (SGLN)

« Notre ambition est de créer des ponts entre les générations, les styles et les héritages, afin que la musique marocaine continue de vibrer dans toute sa pluralité. », déclare Fatima Mabchour, présidente fondatrice de l’AMMA.