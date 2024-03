Badr Rami envoûte la scène Sacré-Cœur de Casablanca

Dans la continuité des manifestations musico-culturelles orchestrées par l’Association Marocaine de la Musique Andalouse, en partenariat avec Casablanca Events et Animation, la marque territoriale Wecasablanca, et avec le soutien de son sponsor Platinum La Loterie Nationale (La SGLN), l’AMMA invite ses convives à un voyage musical inédit lors de ce concert exceptionnel, donné par un artiste hors pair.

Le virtuose artiste-chanteur Badr RAMI, accompagné de son orchestre Angham Achark dirigé par le Maestro Rami Zeitouni, animera le haut lieu des concerts mythiques, la scène Sacré-Cœur, qui vibrera avec la voix exceptionnelle de cet artiste des plus marocains des syriens dans un répertoire unique qui enchantera l’audience.

Samedi 23 Mars, ce sera un After-Ftour inoubliable avec l’exceptionnel artiste-chanteur Badr Rami, un artiste d’origine syrienne, né et a grandi à Casablanca, il est l’Ambassadeur des Mouwachahates, des Koudouds Halabiya et du chant Soufi au Maroc et dans le monde. Inspiré par son père le célèbre violoniste Mohamed Rami Zeitouni, originaire d’Alep, Badr Rami est une figure de proue de la chanson arabe et du Tarab en particulier. Il s’attache depuis des années à la conservation et à l’interprétation des chansons les plus représentatives du patrimoine arabe, d’une manière singulière et inédite.

« Symbole de la richesse socioculturelle au Maroc, L’Association Marocaine de la Musique Andalouse est honorée de célébrer le virtuose artiste-chanteur Badr Rami. Au programme : Mouchahates, chants Soufis et autres joyaux musicaux, promettant une soirée d’exception que nous sommes impatients de partager avec nos convives. » Déclare Fatima MABCHOUR, Présidente Fondatrice de l’Association Marocaine de la Musique Andalouse.

« La Loterie Nationale consacre l’intégralité de ses revenus à des actions sociales et solidaires. Elle contribue ainsi au développement du paysage économique et social marocain notamment à travers sa participation à la promotion de la culture » a déclaré La SGLN.