La MAM inaugure son renouveau par un concert exceptionnel à Casablanca

L’AMMA devient la MAM : l’héritage musical marocain célébré en résonnance le 17 mai 2025 à 20h30, à Sacré-Cœur Casablanca avec La figure artistique légendaire Haj Mohamed Bajeddoub, l’orchestre Amine Debbi de Musique Andalouse et le groupe mythique Nass El Ghiwane.

Sous l’égide du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et avec le soutien de la Loterie Nationale et les Eaux Minérales d’Oulmès,, la MAM marque ainsi son renouveau par un événement fort, il symbolise la rencontre des traditions musicales marocaines et l’élan vers un avenir rempli d’histoire.

L’Association Marocaine de la Musique Andalouse (AMMA) franchit une étape décisive dans son parcours en devenant la MAM – The Moroccan Association of Music. Ce changement de nom et de vision traduit une volonté claire, résolument tournée vers l’ensemble des musiques patrimoniales marocaines : embrasser l’ensemble du patrimoine musical marocain, dans toute sa richesse, sa diversité et sa profondeur historique.

Pour inaugurer cette nouvelle dynamique, la MAM organise un événement fondateur le samedi 17 mai 2025 à 20h30 à l’Ex-Cathédrale Sacré-Cœur de Casablanca, réunissant sur scène des figures légendaires du paysage musical marocain :

1ère partie :

Haj Mohamed Bajeddoub, accompagné de l’orchestre Amine Debbi de Musique Andalouse.

2ème Partie :

Le groupe mythique Nass El Ghiwane.

La MAM – The Moroccan Association of Music ambitionne de devenir un acteur central de la préservation, de l’innovation et de la valorisation de la musique marocaine dans toutes ses formes : andalouse, amazighe, gnawa, melhoun, hassanie ou contemporaine. Elle fédère artistes, chercheurs, institutions et publics autour d’un projet culturel inclusif et audacieux, à l’échelle nationale et internationale.

« La Loterie Nationale consacre l’intégralité de ses revenus à des actions sociales et solidaires. Elle contribue ainsi au développement du paysage économique et social marocain, notamment par son soutien à la promotion de la culture. »