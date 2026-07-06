Scorpions signe le grand frisson rock de Jazzablanca

Jazzablanca a vécu un samedi de grande ferveur, ce 4 juillet, porté par la victoire des Lions de l’Atlas et par le concert très attendu de Scorpions. Du Parc de la Ligue Arabe au Village, puis de la Scène 21 à la Scène Casa Anfa, cette troisième soirée a progressivement fait monter l’intensité dans un Anfa Park rempli.

Au Parc de la Ligue Arabe, Sarah Mazigh a ouvert la scène avec une proposition portée par les sonorités amazighes et la soul. Chaque soir, cette scène gratuite propose des concerts à ciel ouvert, dans un format plus proche, plus accessible, où le public vient écouter, découvrir et partager un moment musical au sein du parc.

À l’occasion de la Coupe du Monde, Jazzablanca a installé cette année au sein du Village une zone dédiée, baptisée Place des Lions. Dès 17h00, les festivaliers ont pu profiter des installations, suivre le match Maroc-Canada sur les écrans du Village et de la grande scène, puis célébrer la victoire des Lions de l’Atlas au cœur du festival.

Sur la Scène 21, José James a installé une atmosphère soul et feutrée, entre jazz, R&B et groove. Le chanteur américain a été rejoint sur scène par la chanteuse américaine China Moses, pour un moment complice qui a renforcé l’intensité vocale de cette séquence. Brian Jackson a ensuite prolongé cette ligne avec un live habité, faisant résonner l’esprit jazz-funk et spoken word.

Sur la Scène Casa Anfa, Hypnotic Brass Ensemble ft. Mehdi Nassouli a prolongé l’euphorie de la victoire dans un moment de scène puissant. Porté par les cuivres de Chicago, les rythmes gnaoua, et l’énergie de Mehdi Nassouli, le concert a fait monter l’ambiance et entraîné le public dans un rythme incandescent.

Puis le rock a pris toute la place. En pleine tournée anniversaire célébrant 60 ans de carrière, Scorpions a livré l’un des grands moments de ce premier week-end de Jazzablanca devant un Anfa Park plein. Riffs instantanément reconnaissables, titres mythiques, refrains repris en chœur et émotion partagée : le groupe allemand a réuni plusieurs générations de fans dans un concert massif, porté par la puissance intacte de ses grands classiques.

SUITE DU PROGRAMME – 19ème édition – ANFA PARK

Dimanche 5 juillet

Jowee Omicil – Haïti / Canada – Scène 21



Keziah Jones – Nigeria – Scène 21

OXLADE – Nigeria – Scène Casa Anfa

Naika – France/Haïti – Scène Casa Anfa

Lundi 6 juillet

daoud – France / Maroc – Scène 21



Nubiyan Twist – Royaume-Uni – Scène 21

DANYL – France/Algérie – Scène Casa Anfa

MEUTE – Allemagne – Scène Casa Anfa

Mardi 7 juillet

Small X Live With AMG & Saib – Maroc/France – Scène 21

Barcelona Gipsy Balkan Orchestra – Espagne – Scène 21

zeyne – Jordanie/Palestine – Scène Casa Anfa

Rilès – France/Algérie – Scène Casa Anfa

Mercredi 8 juillet

Shabaka – Royaume-Uni – Scène 21

Thee Sacred Souls – États-Unis – Scène 21



INO CASABLANCA – Maroc/France – Scène Casa Anfa

GENTE DE ZONA – Cuba – Scène Casa Anfa

Jeudi 9 juillet

Hiromi – Japon – Scène 21

Fantastic Negrito – États-Unis – Scène 21

Charlotte Cardin – Canada – Scène Casa Anfa

Mika – Royaume-Uni / Liban – Scène Casa Anfa

Vendredi 10 juillet

Ami Taf Ra – Maroc – Scène 21

Bonga – Angola – Scène 21

Juanes – Colombie – Scène Casa Anfa

Lauryn Hill x Wyclef Jean, YG Marley & Zion Marley – Etats-Unis – Scène Casa Anfa

Samedi 11 juillet

Madison McFerrin – États-Unis – Scène 21

Hind Ennaira & Omary – Maroc – Scène 21

Jorja Smith – Royaume-Uni – Scène Casa Anfa

JESSIE J – Royaume-Uni – Scène Casa Anfa

PROGRAMME – 19ème édition – PARC DE LA LIGUE ARABE

Concerts gratuits chaque soir à 18H00

Jeudi 2 juillet – Asmaa Hamzaoui & Bnat Timbouktou

Vendredi 3 juillet – Urban Folklore

Samedi 4 juillet – Sarah Mazigh

Dimanche 5 juillet – Tchubi

Lundi 6 juillet – Gaouta

Mardi 7 juillet – Majid Bekkas x Shabaka Hutchings & Hamid Drake

Mercredi 8 juillet – AMG

Jeudi 9 juillet – Kel Dades

Vendredi 10 juillet – Nashwa

Samedi 11 juillet – Sara Moullablad