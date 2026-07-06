Scorpions signe le grand frisson rock de Jazzablanca
Jazzablanca a vécu un samedi de grande ferveur, ce 4 juillet, porté par la victoire des Lions de l’Atlas et par le concert très attendu de Scorpions. Du Parc de la Ligue Arabe au Village, puis de la Scène 21 à la Scène Casa Anfa, cette troisième soirée a progressivement fait monter l’intensité dans un Anfa Park rempli.
Au Parc de la Ligue Arabe, Sarah Mazigh a ouvert la scène avec une proposition portée par les sonorités amazighes et la soul. Chaque soir, cette scène gratuite propose des concerts à ciel ouvert, dans un format plus proche, plus accessible, où le public vient écouter, découvrir et partager un moment musical au sein du parc.
À l’occasion de la Coupe du Monde, Jazzablanca a installé cette année au sein du Village une zone dédiée, baptisée Place des Lions. Dès 17h00, les festivaliers ont pu profiter des installations, suivre le match Maroc-Canada sur les écrans du Village et de la grande scène, puis célébrer la victoire des Lions de l’Atlas au cœur du festival.
Sur la Scène 21, José James a installé une atmosphère soul et feutrée, entre jazz, R&B et groove. Le chanteur américain a été rejoint sur scène par la chanteuse américaine China Moses, pour un moment complice qui a renforcé l’intensité vocale de cette séquence. Brian Jackson a ensuite prolongé cette ligne avec un live habité, faisant résonner l’esprit jazz-funk et spoken word.
Sur la Scène Casa Anfa, Hypnotic Brass Ensemble ft. Mehdi Nassouli a prolongé l’euphorie de la victoire dans un moment de scène puissant. Porté par les cuivres de Chicago, les rythmes gnaoua, et l’énergie de Mehdi Nassouli, le concert a fait monter l’ambiance et entraîné le public dans un rythme incandescent.
Puis le rock a pris toute la place. En pleine tournée anniversaire célébrant 60 ans de carrière, Scorpions a livré l’un des grands moments de ce premier week-end de Jazzablanca devant un Anfa Park plein. Riffs instantanément reconnaissables, titres mythiques, refrains repris en chœur et émotion partagée : le groupe allemand a réuni plusieurs générations de fans dans un concert massif, porté par la puissance intacte de ses grands classiques.
SUITE DU PROGRAMME – 19ème édition – ANFA PARK
Dimanche 5 juillet
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- Jowee Omicil – Haïti / Canada – Scène 21
- Keziah Jones – Nigeria – Scène 21
- OXLADE – Nigeria – Scène Casa Anfa
- Naika – France/Haïti – Scène Casa Anfa
Lundi 6 juillet
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- daoud – France / Maroc – Scène 21
- Nubiyan Twist – Royaume-Uni – Scène 21
- DANYL – France/Algérie – Scène Casa Anfa
- MEUTE – Allemagne – Scène Casa Anfa
Mardi 7 juillet
- Small X Live With AMG & Saib – Maroc/France – Scène 21
- Barcelona Gipsy Balkan Orchestra – Espagne – Scène 21
- zeyne – Jordanie/Palestine – Scène Casa Anfa
- Rilès – France/Algérie – Scène Casa Anfa
Mercredi 8 juillet
- Shabaka – Royaume-Uni – Scène 21
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- Thee Sacred Souls – États-Unis – Scène 21
- INO CASABLANCA – Maroc/France – Scène Casa Anfa
- GENTE DE ZONA – Cuba – Scène Casa Anfa
Jeudi 9 juillet
- Hiromi – Japon – Scène 21
- Fantastic Negrito – États-Unis – Scène 21
- Charlotte Cardin – Canada – Scène Casa Anfa
- Mika – Royaume-Uni / Liban – Scène Casa Anfa
Vendredi 10 juillet
- Ami Taf Ra – Maroc – Scène 21
- Bonga – Angola – Scène 21
- Juanes – Colombie – Scène Casa Anfa
- Lauryn Hill x Wyclef Jean, YG Marley & Zion Marley – Etats-Unis – Scène Casa Anfa
Samedi 11 juillet
- Madison McFerrin – États-Unis – Scène 21
- Hind Ennaira & Omary – Maroc – Scène 21
- Jorja Smith – Royaume-Uni – Scène Casa Anfa
- JESSIE J – Royaume-Uni – Scène Casa Anfa
PROGRAMME – 19ème édition – PARC DE LA LIGUE ARABE
Concerts gratuits chaque soir à 18H00
Jeudi 2 juillet – Asmaa Hamzaoui & Bnat Timbouktou
Vendredi 3 juillet – Urban Folklore
Samedi 4 juillet – Sarah Mazigh
Dimanche 5 juillet – Tchubi
Lundi 6 juillet – Gaouta
Mardi 7 juillet – Majid Bekkas x Shabaka Hutchings & Hamid Drake
Mercredi 8 juillet – AMG
Jeudi 9 juillet – Kel Dades
Vendredi 10 juillet – Nashwa
Samedi 11 juillet – Sara Moullablad