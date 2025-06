Mawazine: Amine Boudchar enchante le public de la scène Nahda

Dans une soirée exceptionnelle placée sous le signe de l’émotion et de l’interaction, le maestro marocain Amine Boudchar a dirigé, vendredi soir sur la scène Nahda, un véritable chœur populaire vivant, captant l’âme d’un public enthousiaste à l’occasion de la 20e édition du Festival Mawazine – Rythmes du Monde.

Connu sur scène sous le nom de « Boudchart », l’artiste a ouvert le show avec sa composition « Mozaïka », une pièce où s’entrelacent sonorités orientales et occidentales, sublimées par les rythmes amazighs du Moyen Atlas.

Ce prélude harmonieux a instauré une symbiose unique entre l’orchestre et le public. Entouré d’un ensemble de musiciens confirmés et de jeunes talents, le maestro a offert un spectacle musical original, mêlant direction orchestrale et chant participatif. Ensemble, ils ont embarqué le public dans une traversée musicale à travers le temps, revisitant avec finesse et émotion des chefs-d’œuvre de la musique marocaine et orientale. Dans une ambiance électrique, les spectateurs ont repris en chœur des titres soigneusement sélectionnés, tels que « Sawalt alik oud wo nay », « Lma yejri kodami, « Yalli sourtek bin einaya », « Ya bent lamdina » ou encore « Ach dani oualash mchit », transformant l’instant en un moment de communion chantée et de nostalgie collective.

Le public, porté par l’intensité du moment, a fait vibrer la scène en entonnant d’une seule voix des classiques intemporels du répertoire marocain et arabe : « Nidaa Al Hassan », « Nour El Ain », « Ezzine Elli Atak Allah », « Ya Bent Ennass Ana Faqir », « Alach Ya Ghazali » et « Jana El Hawa », dans une ambiance chaleureuse et vivifiante.

Amine Boudchar a poursuivi cette envolée musicale avec des compositions personnelles, parmi lesquelles « Jibli Jam », fusion audacieuse entre sonorités balkaniques, égyptiennes et marocaines, ou encore « Laila », qui marie tonalités classiques et vibrations du guembri, emblématique de la tradition gnawa, tout en y insufflant l’énergie du mezoued tunisien et du Ribab soussi. Musicien autodidacte passionné depuis son plus jeune âge, Amine Boudchar a su développer ses talents en parallèle de ses études d’ingénierie, avant d’achever sa formation musicale au Conservatoire en France en 2020.

Avec son projet artistique interactif « La chorale, c’est vous », il s’est imposé comme une figure innovante de la scène musicale, redéfinissant le lien entre artiste et public à travers des performances participatives où les spectateurs deviennent acteurs de l’expérience sonore.

Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la 20ᵉ édition du Festival « Mawazine-Rythmes du Monde » se tient du 20 au 28 juin, avec une programmation éclectique réunissant les plus grandes vedettes de la scène arabe et internationale, faisant de Rabat et Salé un carrefour d’échanges artistiques d’exception.

S.L