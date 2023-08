Egypte: le Marocain Amine Boudchar sera l’invité de la célèbre Mona Chadli

La célèbre animatrice égyptienne, Mona Chadli, s’apprête dans une émission spéciale, dans la ville d’Alamein al Jadida, à inviter l’artiste marocain, Amine Boudchar, ingénieur en statistique, musicien et chef d’orchestre.

Ceci, à l’occasion du Festival de New Alamein, « une expérience estivale nouvelle unique sur la côte égyptienne de la Méditerranée », selon les médias égyptiens d’expression française, sous le thème « Al Alam alamein » (Le monde est Alamein). Un joli et original calembour, jouant sur le double sens du vocable « alamein », nom de la ville égyptienne, mais aussi signifiant « Deux mondes » en arabe.

De même qu’il est prévu que la diffusion de l’émission spéciale, dont l’artiste marocain Amine Boudchar sera l’invité, est attendue prochainement sur la chaîne CBC Egypt.

A rappeler que notre artiste, compositeur et chef d’orchestre, Amine Boudchar, a innové en présentant un projet instrumental, sous le slogan « La chorale… c’est vous », consistant à inviter le public à reprendre en chœur les plus grands succès de la chanson moderne et classique, aussi bien marocaine qu’orientale. Parmi ces tubes entonnés avec enthousiasme par son public, la chanson « Jana al Hawa » du regretté Rossignol brun, l’inoubliable chanteur égyptien, Abdelhalim Hafez, a remporté un succès probant et a fait grandement interagir sur les réseaux sociaux, tout en recueillant un nombre impressionnant de vues.

Notons également que le Festival de « New Alamein 2023 » est l’évènement phare au Proche-Orient ayant présenté, depuis son entame le jeudi 13 août, de nombreuses activités artistiques, culturelles, sportives et de loisirs, dont le baisser du rideau est prévu le samedi 26 du même mois.

L.A.