Culture

Jazzablanca: Faouzia retrouve Casablanca, Cory Wong fait groover Anfa Park

Dolourou Yeo4 juillet 2026 - 16:21

La deuxième soirée de Jazzablanca a fait dialoguer voix, groove et intensité live, le vendredi 3 juillet, entre le Parc de la Ligue Arabe et Anfa Park. Dans la ville comme sur les scènes du festival, la soirée a tracé un parcours large, du jazz instrumental aux grandes vibrations pop et funk.

Au Parc de la Ligue Arabe, Urban Folklore a ouvert la programmation gratuite à 18h00. La formation basée à Rabat a proposé un projet instrumental entre jazz, funk et influences contemporaines, dans un format accessible au cœur de Casablanca.

À Anfa Park, Theo Croker a lancé la Scène 21 avec un new jazz urbain et ouvert sur le groove. Selah Sue and The Gallands a ensuite installé une autre intensité, plus vocale, entre soul moderne, accents pop et présence chaleureuse.

Sur la Scène Casa Anfa, Faouzia a signé l’un des moments forts de la soirée. Pour son tout premier concert au Maroc, la chanteuse maroco-canadienne née à Casablanca a rencontré le public marocain avec une émotion particulière.

Cory Wong a prolongé la soirée dans un registre plus électrique. Guitariste virtuose, showman généreux, l’artiste américain a embarqué Anfa Park dans un live funk solaire, et rythmé, confirmant la place du groove dans cette deuxième soirée de Jazzablanca.

SUITE DU PROGRAMME – 19ème édition – ANFA PARK

Samedi 4 juillet 

  • José JamesÉtats-Unis – Scène 21
  • Brian Jackson États-Unis – Scène 21
  • Hypnotic Brass Ensemble ft. Mehdi Nassouli – États-Unis / Maroc – Scène Casa Anfa
  • Scorpions – Allemagne – Scène Casa Anfa

Dimanche 5 juillet 

    • Jowee Omicil Haïti / Canada Scène 21
  • Keziah Jones – Nigeria – Scène 21
  • OXLADE – Nigeria – Scène Casa Anfa
  • Naika France/Haïti – Scène Casa Anfa

Lundi 6 juillet 

    • daoud France / Maroc – Scène 21
  • Nubiyan Twist – Royaume-Uni – Scène 21
  • DANYL –  France/Algérie – Scène Casa Anfa
  • MEUTE – Allemagne – Scène Casa Anfa

Mardi 7 juillet 

  • Small X Live With AMG & Saib – Maroc/France – Scène 21
  • Barcelona Gipsy Balkan Orchestra Espagne Scène 21
  • zeyne – Jordanie/Palestine – Scène Casa Anfa
  • Rilès France/Algérie – Scène Casa Anfa

Mercredi 8 juillet 

  • Shabaka – Royaume-Uni – Scène 21
    • Thee Sacred Souls États-Unis – Scène 21
  • INO CASABLANCA – Maroc/France – Scène Casa Anfa
  • GENTE DE ZONACubaScène Casa Anfa

Jeudi 9 juillet 

  • Hiromi – Japon – Scène 21
  • Fantastic Negrito États-Unis – Scène 21
  • Charlotte Cardin Canada – Scène Casa Anfa
  • Mika – Royaume-Uni / Liban – Scène Casa Anfa

Vendredi 10 juillet 

  • Ami Taf RaMaroc Scène 21
  • Bonga – Angola – Scène 21
  • Juanes – Colombie – Scène Casa Anfa
  • Lauryn Hill x Wyclef Jean, YG Marley & Zion Marley – Etats-Unis – Scène Casa Anfa

Samedi 11 juillet 

  • Madison McFerrin – États-Unis – Scène 21
  • Hind Ennaira & OmaryMaroc – Scène 21
  • Jorja Smith – Royaume-Uni – Scène Casa Anfa
  • JESSIE J – Royaume-Uni – Scène Casa Anfa

 

PROGRAMME – 19ème édition – PARC DE LA LIGUE ARABE

Concerts gratuits chaque soir à 18H00

 

Samedi 4 juillet – Sarah Mazigh (concert avancé à 16H00)

Dimanche 5 juillet – Tchubi

Lundi 6 juillet – Gaouta

Mardi 7 juillet – Majid Bekkas x Shabaka Hutchings & Hamid Drake

Mercredi 8 juillet – AMG

Jeudi 9 juillet – Kel Dades 

Vendredi 10 juillet – Nashwa 

Samedi 11 juillet – Sara Moullablad 

 

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Dolourou Yeo4 juillet 2026 - 16:21