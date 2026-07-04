Jazzablanca: Faouzia retrouve Casablanca, Cory Wong fait groover Anfa Park
La deuxième soirée de Jazzablanca a fait dialoguer voix, groove et intensité live, le vendredi 3 juillet, entre le Parc de la Ligue Arabe et Anfa Park. Dans la ville comme sur les scènes du festival, la soirée a tracé un parcours large, du jazz instrumental aux grandes vibrations pop et funk.
Au Parc de la Ligue Arabe, Urban Folklore a ouvert la programmation gratuite à 18h00. La formation basée à Rabat a proposé un projet instrumental entre jazz, funk et influences contemporaines, dans un format accessible au cœur de Casablanca.
À Anfa Park, Theo Croker a lancé la Scène 21 avec un new jazz urbain et ouvert sur le groove. Selah Sue and The Gallands a ensuite installé une autre intensité, plus vocale, entre soul moderne, accents pop et présence chaleureuse.
Sur la Scène Casa Anfa, Faouzia a signé l’un des moments forts de la soirée. Pour son tout premier concert au Maroc, la chanteuse maroco-canadienne née à Casablanca a rencontré le public marocain avec une émotion particulière.
Cory Wong a prolongé la soirée dans un registre plus électrique. Guitariste virtuose, showman généreux, l’artiste américain a embarqué Anfa Park dans un live funk solaire, et rythmé, confirmant la place du groove dans cette deuxième soirée de Jazzablanca.
SUITE DU PROGRAMME – 19ème édition – ANFA PARK
Samedi 4 juillet
- José James – États-Unis – Scène 21
- Brian Jackson – États-Unis – Scène 21
- Hypnotic Brass Ensemble ft. Mehdi Nassouli – États-Unis / Maroc – Scène Casa Anfa
- Scorpions – Allemagne – Scène Casa Anfa
Dimanche 5 juillet
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- Jowee Omicil – Haïti / Canada – Scène 21
- Keziah Jones – Nigeria – Scène 21
- OXLADE – Nigeria – Scène Casa Anfa
- Naika – France/Haïti – Scène Casa Anfa
Lundi 6 juillet
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- daoud – France / Maroc – Scène 21
- Nubiyan Twist – Royaume-Uni – Scène 21
- DANYL – France/Algérie – Scène Casa Anfa
- MEUTE – Allemagne – Scène Casa Anfa
Mardi 7 juillet
- Small X Live With AMG & Saib – Maroc/France – Scène 21
- Barcelona Gipsy Balkan Orchestra – Espagne – Scène 21
- zeyne – Jordanie/Palestine – Scène Casa Anfa
- Rilès – France/Algérie – Scène Casa Anfa
Mercredi 8 juillet
- Shabaka – Royaume-Uni – Scène 21
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- Thee Sacred Souls – États-Unis – Scène 21
- INO CASABLANCA – Maroc/France – Scène Casa Anfa
- GENTE DE ZONA – Cuba – Scène Casa Anfa
Jeudi 9 juillet
- Hiromi – Japon – Scène 21
- Fantastic Negrito – États-Unis – Scène 21
- Charlotte Cardin – Canada – Scène Casa Anfa
- Mika – Royaume-Uni / Liban – Scène Casa Anfa
Vendredi 10 juillet
- Ami Taf Ra – Maroc – Scène 21
- Bonga – Angola – Scène 21
- Juanes – Colombie – Scène Casa Anfa
- Lauryn Hill x Wyclef Jean, YG Marley & Zion Marley – Etats-Unis – Scène Casa Anfa
Samedi 11 juillet
- Madison McFerrin – États-Unis – Scène 21
- Hind Ennaira & Omary – Maroc – Scène 21
- Jorja Smith – Royaume-Uni – Scène Casa Anfa
- JESSIE J – Royaume-Uni – Scène Casa Anfa
PROGRAMME – 19ème édition – PARC DE LA LIGUE ARABE
Concerts gratuits chaque soir à 18H00
Samedi 4 juillet – Sarah Mazigh (concert avancé à 16H00)
Dimanche 5 juillet – Tchubi
Lundi 6 juillet – Gaouta
Mardi 7 juillet – Majid Bekkas x Shabaka Hutchings & Hamid Drake
Mercredi 8 juillet – AMG
Jeudi 9 juillet – Kel Dades
Vendredi 10 juillet – Nashwa
Samedi 11 juillet – Sara Moullablad